Столтенберг пообещал Украине членство в НАТО

Украина вступит в НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в эфиретелепередачи «ТСН. Неделя» на канале «1+1».

По его словам, включить страну в альянс согласились все союзники. Он напомнил, что Черногория не так давно — лишь два года назад — вступила к НАТО. Северная Македония присоединится к организации «через несколько месяцев, и мы видели это раньше — после падения Берлинской стены», отметил Столтенберг. По его словам, никто, в том числе Польша и балтийские страны, «даже в мечтах представить не мог, что они будут в НАТО».

Генсек добавил, что НАТО поможет Украине провести необходимые реформы для вступления в альянс.

Ранее Столтенберг заявил, что у России «нет права голоса» и законных оснований для влияния на возможное вступление Украины в НАТО. Тогда же президент страны Владимир Зеленский сообщил, что Киев готов ускорить подготовку к вступлению в альянс.

После прошедшего 31 октября заседания комиссия НАТО сообщила, что поддерживает принятые ранее решения, которые касаются вступления Украины в военно-политический блок. Позднее стало известно, что в 2020 году НАТО и Украина проведут совместные учения в Черном море.