Зеленский заявил о плане ускорить подготовку ко вступлению Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов ускорить подготовку к вступлению в НАТО. Его слова передает агентство «УНИАН».

«Мы готовы еще теснее сотрудничать с альянсом и ускорить подготовку к членству в НАТО, не снимая с повестки дня возможность присоединения Украины к плану действий относительно членства в НАТО», — сообщил Зеленский. По его словам, страна готова на практике доказывать, что «заслуживает такого формата отношений».

Зеленский также отметил, что Украина готова к переходу на новый уровень сотрудничества с блоком, имея в виду присоединение страны к программе расширенных возможностей НАТО.

31 октября в Киеве прошло заседание комиссии НАТО — Украина с участием генсека альянса Йенса Столтенберга. В итоговом заявлении комиссии сообщается, что НАТО поддерживают решения, принятые на саммите в Бухаресте и последующих саммитах, касающиеся вступления Украины в военно-политический блок.

В НАТО также высказались в поддержку продолжения урегулирования конфликта в Донбассе в «нормандском формате» и поприветствовали разведение сил на линии соприкосновения в Луганской области.