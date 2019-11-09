Зеленский назвал спутник и вертолет изобретениями украинцев

Украинцы создали первый вертолет, ракетный двигатель, искусственный спутник Земли и прочие изобретения, сообщил президент Украины Владимир Зеленский на открытии Международного экономического форума. Запись выступления украинского президента опубликована в YouTube-канале форума.

Обращаясь к гостям форума, Зеленский сообщил, что они приехали в по-настоящему «феноменальную» страну, назвав Украину одним из самых привлекательных стартапов на планете. По его словам, помимо вертолета, ракетного двигателя и спутника украинцы создали прообраз рентгена и компакт-диск, а также почтовый индекс и технологию электрического трамвая. Кроме того, Зеленский сообщил, что украинцы построили самый большой самолет в мире, а также участвовали в создании сервиса Pay Pal и мессенджера WhatsApp.

Президент заявил, что самым большим капиталом Украины является ее население. Зеленский также отметил, что Украина — это «алмаз», нуждающийся в «огранке» из внешних реформ и внутренних инвестиций, чтобы стать «настоящим бриллиантом не только в сердце Европы, а во всем мире».

Ранее, на прошедшем в октябре инвестиционном форуме в Мариуполе, Зеленский сравнил Украину с Apple, «начинающей свой путь в гараже», а также велосипедистом Лэнсом Армстронгом, у которого обнаружили рак (позже он сумел побороть болезнь и вернуться в спорт). Планировалось, что форум станет путем к решению задачи решению задачи увеличить темпы роста ВВП до 5–7% в год.