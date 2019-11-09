Зеленский назвал Украину «экономическим андердогом»

По мнению Зеленского, Украина — один из самых привлекательных стартапов на Земле, но из-за имитации реформ и теневых схем она стала экономическим «неудачником»

Фото: Стрингер / РИА Новости

За 28 лет независимости из-за имитации реформ и непрозрачной системы Украина «стала своеобразным экономическим андердогом» (тот, кто заведомо обречен на неудачу. — РБК). Об этом глава государства Владимир Зеленский заявил на открытии Международного экономического форума. Запись его выступления опубликована в YouTube форума.

Зеленский отметил, что нынешняя украинская власть не согласна с таким титулом. «Мы прекрасно понимаем, что нам нужно. Это равные правила для всех, очистка судебной системы, преодоление коррупции, диджитализация процессов, реформа образования, в соответствии с вызовами 21 века, которые существенно важны для экономики законы, даже если они непопулярны», — заявил Зеленский.

Он также назвал Украину одним из самых интересных и привлекательных стартапов на Земле и призвал инвестировать в нее. «Украина — это алмаз, требующий огранки из внутренних реформ и внешних инвестиций, чтобы стать настоящим бриллиантом не только в сердце Европы, а во всем мире», — отметил президент, пообещав защитить каждую инвестицию на Украине.

Кроме прочего, обращаясь к гостям форума Зеленский сообщил, что украинцы создали первый вертолет, ракетный двигатель, прототипы рентгена, а также участвовали в создании сервиса PayPal и месседжера WhatsApp.