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Зеленский назвал Украину «экономическим андердогом»
По мнению Зеленского, Украина — один из самых привлекательных стартапов на Земле, но из-за имитации реформ и теневых схем она стала экономическим «неудачником»
Фото: Стрингер / РИА Новости

За 28 лет независимости из-за имитации реформ и непрозрачной системы Украина «стала своеобразным экономическим андердогом» (тот, кто заведомо обречен на неудачу. — РБК). Об этом глава государства Владимир Зеленский заявил на открытии Международного экономического форума. Запись его выступления опубликована в YouTube форума.

Зеленский отметил, что нынешняя украинская власть не согласна с таким титулом. «Мы прекрасно понимаем, что нам нужно. Это равные правила для всех, очистка судебной системы, преодоление коррупции, диджитализация процессов, реформа образования, в соответствии с вызовами 21 века, которые существенно важны для экономики законы, даже если они непопулярны», — заявил Зеленский.

Он также назвал Украину одним из самых интересных и привлекательных стартапов на Земле и призвал инвестировать в нее. «Украина — это алмаз, требующий огранки из внутренних реформ и внешних инвестиций, чтобы стать настоящим бриллиантом не только в сердце Европы, а во всем мире», — отметил президент, пообещав защитить каждую инвестицию на Украине.

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Зеленский сравнил Украину с Apple и Армстронгом

Кроме прочего, обращаясь к гостям форума Зеленский сообщил, что украинцы создали первый вертолет, ракетный двигатель, прототипы рентгена, а также участвовали в создании сервиса PayPal и месседжера WhatsApp.

В октябре на инвестиционном форуме в Мариуполе Зеленский сравнивал Украину с Apple, «который начинает свой путь в гараже» и велосипедистом Лэнсом Армстронгом, у которого диагностировали рак (позже он смог победить болезнь и вернуться в спорт)."мы знаем, что на смену самой темной ночи непременно придет рассвет», - говорил тогда Зеленский. По его словам, Украина не сможет добиться мира без роста экономики. Предполагалось, что форум станет началом пути к решению задачи по увеличению темпов роста ВВП до 5–7% в год.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Владимир Зеленский, Украина, инвестиции
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