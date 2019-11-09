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У фигуранта дела об убийстве экс-мэра Киселевска нашли тайник с оружием
Сергея Лаврентьева застрелили в ночь на 1 ноября на территории его частного дома под Киселевском в Кузбассе. Полиция задержала двоих подозреваемых в убийстве
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Следователи в Кемеровской области нашла у дома одного из задержанных по делу об убийстве бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева схрон с боеприпасами. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР).

Тайник был спрятан в хозяйственной постройке возле частного дома. Оружие хранилось под бетонными плитами, в земле был закопан холодильник, который служил «капсулой». В пакетах правоохранители нашли огнестрельное оружие, боеприпасы, а также наручники, перчатки и маски. Кроме того, в одном из пакетов хранились, предположительно, золотые изделия.

СК назначил 13 судебных экспертиз, в том числе направленные на получение сведений об участии в преступлениях других лиц. Видеозапись следственных действий опубликована на YouTube-канале СКР. 

Бывшего главу Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева убили в ходе перестрелки около его частного дома в селе Верх-Чумыш в ночь на 1 ноября. Тело Лаврентьева и еще одного мужчины с огнестрельными ранениями нашла на приусадебном участке супруга мэра. По данным СМИ, вторым убитым мог оказаться один из злоумышленников — 45-летний мастер спорта по вольной борьбе Марат Гарипов.

Следователи возбудили дело по факту убийства двух лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК). По данным СК, супруга бывшего градоначальника заметила на приусадебном участке двух человек и свет от уличного фонаря. Лаврентьев взял охотничье ружье и вышел из дома, после чего женщина услышала выстрелы. 5 ноября полиция задержала двух подозреваемых в убийстве Лаврентьева, ими оказались жители города Белово. Приоритетной версией преступления остается разбойное нападение. По данным МВД России, нападавшие хотели украсть из дома бывшего мэра деньги и драгоценности.

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Лаврентьев с ноября 2002 года назначен первым заместителем главы города Киселевска, пост главы Киселевского городского округа занял с марта 2003 года. В ноябре 2018 года он ушел в отставку по собственному желанию спустя несколько месяцев после очередного переизбрания.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Кемеровская область, СКР
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