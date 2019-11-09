У фигуранта дела об убийстве экс-мэра Киселевска нашли тайник с оружием

Сергея Лаврентьева застрелили в ночь на 1 ноября на территории его частного дома под Киселевском в Кузбассе. Полиция задержала двоих подозреваемых в убийстве

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Следователи в Кемеровской области нашла у дома одного из задержанных по делу об убийстве бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева схрон с боеприпасами. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР).

Тайник был спрятан в хозяйственной постройке возле частного дома. Оружие хранилось под бетонными плитами, в земле был закопан холодильник, который служил «капсулой». В пакетах правоохранители нашли огнестрельное оружие, боеприпасы, а также наручники, перчатки и маски. Кроме того, в одном из пакетов хранились, предположительно, золотые изделия.

СК назначил 13 судебных экспертиз, в том числе направленные на получение сведений об участии в преступлениях других лиц. Видеозапись следственных действий опубликована на YouTube-канале СКР.

Бывшего главу Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева убили в ходе перестрелки около его частного дома в селе Верх-Чумыш в ночь на 1 ноября. Тело Лаврентьева и еще одного мужчины с огнестрельными ранениями нашла на приусадебном участке супруга мэра. По данным СМИ, вторым убитым мог оказаться один из злоумышленников — 45-летний мастер спорта по вольной борьбе Марат Гарипов.