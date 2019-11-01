СМИ показали кадры убийства экс-мэра Киселевска

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как трое мужчин бегут вдоль дома с оружием в руках. Один из них выстрелил в спину другому

Телеканал «360» показал кадры перестрелки, в которой погиб бывший мэр Киселевска Кемеровской области Сергей Лаврентьев. Видео разместили на You-Tube канале.

На кадрах с камеры видеонаблюдения показано, как трое мужчин с огнестрельным оружием в руках бегут вдоль дома. Второй из них был в домашней одежде. Мужчина, который бежал последним, выстрелил из ружья.

В ролике видно, как был произведен второй выстрел, однако он остался за кадром. После этого неизвестный, который произвел первый выстрел, вернулся назад, держа в руках уже два ружья.

Бывшего мэра Киселевска убили в его загородном доме в селе Верх-Чумыш. Следователи возбудили дело по факту убийства двух лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК), так как во дворе дома, помимо убитого Лаврентьева, нашли тело еще одного мужчины. Его сообщник скрылся с места преступления.