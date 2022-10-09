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В РПЦ опровергли сообщения об ухудшении здоровья патриарха Кирилла
Представитель патриарха Кирилла опроверг сообщения об ухудшении его состояния здоровья
Патриарх Кирилл
Информация об ухудшении состояния здоровья патриарха Московского и всея Руси Кирилла не соответствует действительности. Об этом сообщил врио главы пресс-службы патриарха Владимир Легойда.
«Все у Патриарха хорошо, не дождетесь. Пользуйтесь только проверенными источниками информации», — написал он в своем Telegram.
Ранее телеграм-канал Brief сообщил «о якобы ухудшении здоровья патриарха Кирилла».
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