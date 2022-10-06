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Патриарх Кирилл из-за COVID отменил поездку в Троице-Сергиеву лавру

Патриарх Кирилл не сможет совершить традиционную поездку в Сергиев Посад на день памяти Сергия Радонежского третий год подряд. На этот раз — из-за сохраняющегося положительного теста на COVID
Патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл (Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»)

Патриарх Кирилл не сможет совершить запланированные на ближайшие дни визиты в Свято-Троицкую Сергиеву лавру и Донской ставропигиальный монастырь в Москве, так как его тест на коронавирусную инфекцию по-прежнему показывает положительный результат, сообщила пресс-служба Московской патриархии.

Визиты предстоятеля были запланированы на 8 и 9 октября. Эти даты Русская православная церковь чтит как дни памяти преподобного Сергия, игумена Радонежского, и святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси. Кирилл планировал возглавить богослужения в честь эти памятных дат.

«Заболевание святейшего патриарха протекает в легкой форме. Предстоятель продолжает активно работать и проходит курс лечения в домашних условиях», — сообщил врио руководителя пресс-службы патриарха Владимир Легойда.

День памяти преподобного Сергия Радонежского РПЦ отмечает несколько раз в году, в том числе 8 октября, в день его смерти (25 сентября по старому стилю). День памяти святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси, также отмечают несколько раз в году. 9 октября вспоминают как день его прославления в лике святых.

О болезни главы РПЦ пресс-служба Московской патриархии сообщила 30 сентября. Тогда Легойда говорил, что заболевание у Кирилла протекает «с выраженными симптомами», ему необходимы постельный режим и изоляция.

Патриарх привит от коронавирусной инфекции: две дозы одной из российских вакцин он получил в марте прошлого года, но какой именно, пресс-служба патриархии не сообщала.

Это не первый раз, когда Кирилл вынужден отменить октябрьский визит в Троице-Сергиеву лавру. Так, в октябре 2020 года его поездка также не состоялась из-за короновируса: главе РПЦ пришлось уйти на карантин после контакта с заболевшим COVID-19. Позднее его тест оказался отрицательным. В прошлом году патриарх также не приехал в лавру в октябре. В его поздравлении по случаю дня памяти преподобного Сергия Радонежского говорилось, что визит не состоялся «в связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой».

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Патриарх был в Троице-Сергиевой лавре 12 июня, в праздник Святой Троицы. Тогда на Соборной площади он совершил божественную литургию.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
патриарх Кирилл коронавирус COVID-19
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