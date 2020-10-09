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При взрыве в Бейруте погибли четыре человека

Несколько десятков человек пострадали, среди них есть дети. Взорвалась емкость с горючим в жилом квартале. Полиция уже задержала владельца резервуара
Фото:OMAR_M_ISMAIL / Twitter
Фото: OMAR_M_ISMAIL / Twitter

На западе Бейрута в жилом районе Тарик-эль-Джедида вечером 9 октября произошел взрыв резервуара с нефтепродуктами. Об этом сообщает телеканал LBC.

Фото:OMAR_M_ISMAIL / Twitter Фото:LunaSafwan / Twitter Фото:mhijazi / Twitter Фото:LarissaAounSky / Twitter Фото:LarissaAounSky / Twitter Фото:LunaSafwan / Twitter
Фото: OMAR_M_ISMAIL / Twitter

Изначально сообщалось, что погибли два человека и несколько десятков раненых. Были повреждены несколько зданий, проводилась эвакуация. Помощь пострадавшим оказывали медики из ливанского Красного Креста. По словам его главы Джорджа Киттана, раненые были доставлены в разные больницы столицы.

Позже число жертв увеличилось до четырех. Кроме того, среди пострадавших во время взрыва есть дети. О четырех погибших сообщает также «Красный крест». По информации агентства Naharnet, в результате взрыва были ранее более 20 человек.

Взрыв привел к сильному пожару. По данным LBC, во взорвавшемся резервуаре находился бензин, а не мазут. Правоохранительные органы уже задержали владельца топлива, он сообщил, что хранил бензин для собственных нужд, сообщает телеканал.

В пострадавшем от взрыва порту Бейрута произошел сильный пожар
Общество
Фото:Hussein Malla / AP

4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв, унесший жизни 190 человек и ранивший 6,5 тыс. человек. Взорвались 2750 т аммиачной селитры — конфискованные удобрения, хранившиеся в порту на протяжении нескольких лет. Взрыв вызвал разрушения по всему городу, практически полностью уничтожив прилегающую к порту территорию. Ущерб от него оценивали более чем в $15 млрд. Без крыши над головой остались не меньше 300 тыс. человек.

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В сентябре в разрушенном порту произошел пожар — загорелся склад с продовольственными пайками, располагавшийся в зоне Duty Free. Власти предположили, что причиной возгорания стал саботаж, халатность или техническая ошибка.

Как выглядит порт Бейрута спустя сутки после взрыва. Фоторепортаж
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Автор
Михаил Котляр
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