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Президент Ливана назвал саботаж возможной причиной пожара в Бейруте

Мишель Аун (в центре)
Мишель Аун (в центре) (Фото: Lebanese Presidency / Twitter)

Президент Ливана Мишель Аун потребовал наказать виновных в пожаре в порту Бейрута, сообщила пресс-служба президента в Twitter. По мнению главы государства, причиной возгорания мог стать намеренный поджог или халатность работников.

«Сегодняшний пожар может быть преднамеренным саботажем или результатом технической ошибки, незнания или халатности», — сказал он. — В любом случае причина должна быть установлена как можно скорее, а виновные привлечены к ответственности».

Новый пожар в Бейруте будут расследовать военная полиция и разведка
Общество
Фото: Sam Tarling / Getty Images

Новый пожар в порту Бейрута произошел 10 сентября. Возгорание произошло на складе, где хранятся продовольственные пайки. Генпрокурор Ливана Гассан Овейдат поручил разведке и военной полиции заняться расследованием инцидента.

4 августа в порту Бейрута взорвалось около 3 тыс. т аммиачной селитры. Взрывная волна разрушила часть города, более 300 тыс. человек остались без крова, 190 человек погибли. Городские власти оценили нанесенный ущерб в $15 млрд.

Теги: Бейрут, пожар, Ливан, президент
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