Власти разрешили еще четырем городам возобновить международные рейсы

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В России расширили список городов, из которых возобновлено международное сообщение. Об этом говорится в сообщении Росавиации, поступившем в РБК.

Согласно решению правительства от 9 октября, в перечень включили Самару, Владивосток, Грозный и Красноярск.

Россия начала возобновлять авиарейсы в другие страны с 1 августа. Полеты были начаты из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Первыми странами, куда можно полететь, стали Турция, Великобритания и Танзания.

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