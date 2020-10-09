Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 77,92 (-0,18) Инвестиции, 08 окт, 14:29
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 91,7 (-0,11) Инвестиции, 08 окт, 14:29
Молодожены в США разбились на самолете через четыре дня после свадьбы Общество, 07:21 Эксперты выявили рост уровня счастья россиян после отмены самоизоляции Общество, 07:12 Как добывают уран «РБК Стиль» и «Росатом», 07:10 Почти каждый пятый звонок коллекторов пришелся на «пандемийных» должников Финансы, 07:00 Телеведущий напомнил о связях витамина D и коронавируса Общество, 06:31 Ада Лавлейс: первый «программист» из докомпьютерных времен Совместный проект, 06:28 Сбербанк спрогнозировал пики заболеваемости COVID Общество, 05:54 Роспотребнадзор назвал способы уберечься от коронавируса в транспорте Общество, 05:50 «Сделай сам»: как желание сэкономить превратилось в главный тренд года РБК Стиль и Яндекс Дзен, 05:36 «Известия» узнали о запуске оплаты по лицу в магазинах до конца года Общество, 05:30 Большинство российских компаний не уменьшило соцпакеты во время кризиса Общество, 05:00 В Минобороны сообщили об отмене режима ЧС под Рязанью с 9 октября Общество, 04:47 Деньги на колесах: как бизнес становится мобильным и как это сделать РБК и VW коммерческие автомобили, 04:44 В Южной Корее загорелся 33-этажный небоскреб Общество, 04:33
Пандемия коронавируса ,  
0 

Эксперты выявили рост уровня счастья россиян после отмены самоизоляции

Уровень счастья россиян вырос на рекордные 11 п.п. после падения годом ранее, следует из исследования Ipsos. Среди причин эксперты назвали и отмену самоизоляции
Фото:Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Уровень счастья в России за год вырос на 11 п.п. и достиг 58%, следует из опроса компании Ipsos.

Это рекордный показатель среди 27 стран, в которых проводилось исследование. Такой же рост эксперты выявили в Китае.

Рост уровня счастья в России связан в том числе со смягчением ограничений, введенных из-за угрозы распространения коронавируса, полагают авторы исследования. Так, опрос проводился в конце июля — начале августа, а режим самоизоляции, например, в Москве отменили в июне.

Во время самоизоляции люди ощутили важность и ценность личного общения, встреч и свободного передвижения, и после отмены ограничений «возврат утраченного и ощущение, что пандемия отступила, позволил многим ощутить прилив счастья в жизни», отметили эксперты.

Путин заявил об усталости людей от масок и самоизоляции
Общество
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

Другой причиной столь высокого роста может быть эффект низкой базы. В 2019 году уровень счастья в России упал до 47% с 62% годом ранее, говорится в исследовании.

Среди источников, которые приносят счастье, более половины россиян назвали детей (59%), отношения с партнером (56%) и подходящего спутника жизни (56%). Ощущение, что их жизнь наполнена смыслом, в качестве варианта указали 49% респондентов, еще по 45% опрошенных выбрали условия жизни и финансовую ситуацию, чуть меньше — 44% — здоровье и физическое благополучие.

Читайте на РБК Pro
Назло Кавасаки: как лояльность победила в России компетентность Миллиардер-дауншифтер: как продавец ипотеки озолотился на сравнении цен Так говорит Греф: людей с «ядерным двигателем» внутри мало Наем с понижением: стоит ли бывшего управленца брать на линейную позицию

В списке из 27 стран Россия по уровню счастья заняла 18-е место. Самым счастливым оказался Китай, в котором 94% жителей заявили, что считают себя очень или скорее счастливыми. Еще в семи странах — Нидерландах, Саудовской Аравии, Канаде, Франции, Австралии, Великобритании и Швеции — такими себя назвали более 75% опрошенных.

Опрос на онлайн-платформе Ipsos Global Advisor проводился в 27 странах с 24 июля по 7 августа. В исследовании участвовали 19,5 тыс. человек в возрасте от 16–18 до 74 лет. В России выборка составила более 500 человек.

Голикова назвала условие невозвращения в режим строгой самоизоляции
Общество
Татьяна Голикова

Ограничения, призванные снизить распространение коронавируса, в России начали вводить в марте. В Москве режим самоизоляции начал действовать 30 марта. Позже в городе ввели пропускную систему, и выходить из дома разрешалось лишь в ряде случаев — за продуктами, в больницу, на работу или выгулять неподалеку домашнее животное. Нарушителям грозил штраф 4–5 тыс. руб.

Сейчас власти Москвы рекомендовали уйти на самоизоляцию пожилым людям и гражданам с хроническими заболеваниями. На фоне роста числа заразившихся они также обязали компании перевести на удаленку не менее 30% сотрудников и продлили школьникам каникулы на две недели вместо обычной одной. Последним, как и пожилым, временно отменили льготный проезд. Кроме того, в Москве действует обязательное ношение масок в общественных местах, в том числе в транспорте и магазинах.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Автор
Виктория Полякова
самоизоляция коронавирус опрос Ipsos
Материалы по теме
Предприниматели назвали основные траты после выхода из самоизоляции
Бизнес
Две трети россиян не увидели помощи от государства на самоизоляции
Общество
Голикова назвала условие невозвращения в режим строгой самоизоляции
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter