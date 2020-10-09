Эксперты выявили рост уровня счастья россиян после отмены самоизоляции

Уровень счастья россиян вырос на рекордные 11 п.п. после падения годом ранее, следует из исследования Ipsos. Среди причин эксперты назвали и отмену самоизоляции

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Уровень счастья в России за год вырос на 11 п.п. и достиг 58%, следует из опроса компании Ipsos.

Это рекордный показатель среди 27 стран, в которых проводилось исследование. Такой же рост эксперты выявили в Китае.

Рост уровня счастья в России связан в том числе со смягчением ограничений, введенных из-за угрозы распространения коронавируса, полагают авторы исследования. Так, опрос проводился в конце июля — начале августа, а режим самоизоляции, например, в Москве отменили в июне.

Во время самоизоляции люди ощутили важность и ценность личного общения, встреч и свободного передвижения, и после отмены ограничений «возврат утраченного и ощущение, что пандемия отступила, позволил многим ощутить прилив счастья в жизни», отметили эксперты.