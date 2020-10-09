Эксперты выявили рост уровня счастья россиян после отмены самоизоляции
Уровень счастья россиян вырос на рекордные 11 п.п. после падения годом ранее, следует из исследования Ipsos. Среди причин эксперты назвали и отмену самоизоляции
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Уровень счастья в России за год вырос на 11 п.п. и достиг 58%, следует из опроса компании Ipsos.
Это рекордный показатель среди 27 стран, в которых проводилось исследование. Такой же рост эксперты выявили в Китае.
Рост уровня счастья в России связан в том числе со смягчением ограничений, введенных из-за угрозы распространения коронавируса, полагают авторы исследования. Так, опрос проводился в конце июля — начале августа, а режим самоизоляции, например, в Москве отменили в июне.
Во время самоизоляции люди ощутили важность и ценность личного общения, встреч и свободного передвижения, и после отмены ограничений «возврат утраченного и ощущение, что пандемия отступила, позволил многим ощутить прилив счастья в жизни», отметили эксперты.
Другой причиной столь высокого роста может быть эффект низкой базы. В 2019 году уровень счастья в России упал до 47% с 62% годом ранее, говорится в исследовании.
Среди источников, которые приносят счастье, более половины россиян назвали детей (59%), отношения с партнером (56%) и подходящего спутника жизни (56%). Ощущение, что их жизнь наполнена смыслом, в качестве варианта указали 49% респондентов, еще по 45% опрошенных выбрали условия жизни и финансовую ситуацию, чуть меньше — 44% — здоровье и физическое благополучие.
В списке из 27 стран Россия по уровню счастья заняла 18-е место. Самым счастливым оказался Китай, в котором 94% жителей заявили, что считают себя очень или скорее счастливыми. Еще в семи странах — Нидерландах, Саудовской Аравии, Канаде, Франции, Австралии, Великобритании и Швеции — такими себя назвали более 75% опрошенных.
Опрос на онлайн-платформе Ipsos Global Advisor проводился в 27 странах с 24 июля по 7 августа. В исследовании участвовали 19,5 тыс. человек в возрасте от 16–18 до 74 лет. В России выборка составила более 500 человек.
Ограничения, призванные снизить распространение коронавируса, в России начали вводить в марте. В Москве режим самоизоляции начал действовать 30 марта. Позже в городе ввели пропускную систему, и выходить из дома разрешалось лишь в ряде случаев — за продуктами, в больницу, на работу или выгулять неподалеку домашнее животное. Нарушителям грозил штраф 4–5 тыс. руб.
Сейчас власти Москвы рекомендовали уйти на самоизоляцию пожилым людям и гражданам с хроническими заболеваниями. На фоне роста числа заразившихся они также обязали компании перевести на удаленку не менее 30% сотрудников и продлили школьникам каникулы на две недели вместо обычной одной. Последним, как и пожилым, временно отменили льготный проезд. Кроме того, в Москве действует обязательное ношение масок в общественных местах, в том числе в транспорте и магазинах.
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом