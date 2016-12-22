ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,96 65,96 EUR Нал. 76,89 75,77 USD Бирж. 66,42 -0,14 EUR Бирж. 76,23 -0,25 USD ЦБ. 66,97 +0,34 EUR ЦБ. 76,99 +0,33 EUR/USD 1,15 -0,00 BTC/USD Бирж. 6653,90 +56,60 IMOEX 2477,83 +0,96% RTSI 1175,20 +1,46% Brent 84,67 +1,28% DJIA 26495,26 +0,18% Nasdaq 7736,28 -0,64%
После пожара на военном складе на Украине за помощью пришли 63 человека
Лента новостей
В Индии за шпионаж задержали инженера совместного с Россией предприятия 11:49, Политика СБУ назвала диверсию возможной причиной пожара на военном складе 11:39, Общество В Барнауле суд вернул прокурору дело обвиняемой за мемы в «ВКонтакте» 11:37, Общество Суд обязал Абрамовича заплатить €1,2 млн налога за дом на Лазурном Берегу 11:36, Общество Как будет выглядеть и что будет уметь умный дом через десять лет 11:35, РБК и Schneider Electric После пожара на военном складе на Украине за помощью пришли 63 человека 11:27, Общество В Петербурге подожгли редакцию связанного с Пригожиным агентства ФАН 11:15, Общество Футболисты до драки в кафе напали на водителя ведущей «Первого канала» 11:15, Общество Сколько стоят платные парковки в российских городах 11:13, Авто Акции НМТП подскочили в цене после продажи доли Магомедовых «Транснефти» 11:04, Бизнес 7 углеродно-нейтральных городов будущего 11:00, Партнерский материал Интерес к ICO упал: в сентябре стартапы привлекли на 90% меньше средств 10:51, Крипто Бронетранспортер с двумя военными затонул на учениях в Дагестане 10:46, Общество Актер из «Кухни» Дмитрий Назаров сбил пешехода на юге Москвы 10:41, Общество Он трудный самый: как стартапу пережить первый год работы 10:37, Свое дело Как ученые и стартаперы поставили под угрозу гегемонию Intel 10:36, Технологии и медиа Миллионерам здесь не место: все о новых Volkswagen 10:35, Авто Предвыборные претензии: объявил ли Майкл Пенс холодную войну Китаю 10:35, Мнение СМИ узнали о прекращении разработки ударного беспилотника для Минобороны 10:19, Общество Прогноз дня: акции начнут день ростом, риски для рубля и нефти усилятся 10:16, Quote Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 10:05, РБК и Сбербанк Военная прокуратура Украины завела дело после взрывов на складе 10:01, Общество Адвокат избитого Кокориным и Мамаевым чиновника рассказал о его состоянии 09:53, Общество ФСБ изъяла 36 бомб у подпольных оружейников в Петербурге и Петрозаводске 09:52, Общество «Нервы могут сдать у любого»: как отреагировали на победу Нурмагомедова 09:38, Спорт Правительство согласилось лишить должников по алиментам отсрочки от армии 09:36, Общество Тест: в команду какой хоккейной лиги вас выберут играть 09:35, РБК и Mastercard CМИ рассказали о новом люксовом автомобиле Ким Чен Ына 09:09, Общество
После пожара на военном складе на Украине за помощью пришли 63 человека
Общество, 11:27
0
После пожара на военном складе на Украине за помощью пришли 63 человека

В Черниговской области Украины после взрывов на складе боеприпасов 63 человека обратились в больницу с признаками отравления продуктами горения при пожаре. Об этом «РБК-Украина» заявили в секретариате начальника управления здравоохранения областной госадминистрации Петра Гармаша, передает издание «Гордон».

«По состоянию на 08:00 63 человека из Ични [город, где произошли взрывы на складе] обратились в больницу с плохим самочувствием, это из-за дыма. Физических травм нет», — уточнили в администрации.

В секретариате добавили, что часть обратившихся в больницу уже ушла домой, некоторых еще проверяют. Информации о погибших в результате ЧП нет.

Взрыв, за которым последовал пожар, на военном складе боеприпасов №6 в районе города Ичня Черниговской области произошел ранее 9 октября. В связи с ЧП были эвакуированы около 10 тыс. человек. Военная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по статье «небрежное отношение к военной службе».
 

Теги: Украина , взрыв боеприпасов , склад боеприпасов , больница , пострадавшие
Главное
Глава ПФР оценил экономию от сокращения числа пенсионеров в 2019 году Экономика
Материалы по теме
СМИ сообщили о взрыве на нефтеперерабатывающем заводе в Канаде Общество
Жилой дом в Кишиневе частично обрушился после взрыва Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter