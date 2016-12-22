После пожара на военном складе на Украине за помощью пришли 63 человека

В Черниговской области Украины после взрывов на складе боеприпасов 63 человека обратились в больницу с признаками отравления продуктами горения при пожаре. Об этом «РБК-Украина» заявили в секретариате начальника управления здравоохранения областной госадминистрации Петра Гармаша, передает издание «Гордон».
«По состоянию на 08:00 63 человека из Ични [город, где произошли взрывы на складе] обратились в больницу с плохим самочувствием, это из-за дыма. Физических травм нет», — уточнили в администрации.
В секретариате добавили, что часть обратившихся в больницу уже ушла домой, некоторых еще проверяют. Информации о погибших в результате ЧП нет.
Взрыв, за которым последовал пожар, на военном складе боеприпасов №6 в районе города Ичня Черниговской области произошел ранее 9 октября. В связи с ЧП были эвакуированы около 10 тыс. человек. Военная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по статье «небрежное отношение к военной службе».