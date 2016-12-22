СБУ назвала диверсию возможной причиной пожара на военном складе

Причиной пожара на складе боеприпасов в Черниговской области могла стать диверсия, говорится в сообщении Службы безопасности Украины (СБУ).
«Правоохранители проверяют несколько версий, в частности, Служба безопасности Украины в рамках своей компетенции отрабатывает версию о возможной диверсии», — указано в сообщении.
Ранее военная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по статье о небрежном отношении к военной службе по факту взрывов на складе боеприпасов.
Пожар и взрывы в районе города Ичня Черниговской области на военном складе произошли утром 9 октября. Были эвакуированы около 10 тыс. человек, в радиусе 20 км от склада закрыли воздушное пространство, приостановили железнодорожное и автомобильное движение.
Генштаб Украины сообщал, что в результате инцидента военные и местные жители не пострадали. В секретариате начальника управления здравоохранения областной госадминистрации сообщили, что в больницу обратились 63 человека.