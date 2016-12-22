Военная прокуратура Украины завела дело после взрывов на складе

Военная прокуратура центрального региона Украины возбудила уголовное дело по факту взрывов на складе боеприпасов в Черниговской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По фактам взрывов начато уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины [небрежное отношение к военной службе]», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в настоящий момент на месте ЧП работает группа военных прокуроров.

В заявлении военной прокуратуры уточняется, что виновным во взрывах на складе боеприпасов грозит тюремное заключение на срок от пяти до семи лет.

О том, что в районе города Ичня Черниговской области на военном складе №6 произошел взрыв, за которым последовал пожар, стало известно ранее 9 октября. В связи с ЧП были эвакуированы около 10 тыс. человек, а в радиусе 20 км от склада закрыли воздушное пространство, приостановили железнодорожное и автомобильное движение.

По данным Генштаба Украины, в результате взрывов украинские военные и местные жители не пострадали.

«Жертв, раненых, травмированных и погибших среди военнослужащих, работников Вооруженных сил Украины и местного населения нет», — говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook.

Согласно сообщению, интенсивность взрывов на складе боеприпасов составила 2–3 взрыва в секунду. Для локализации возгорания после взрывов были привлечены пожарный танк и автоцистерна. Еще четыре пожарных танка в ближайшее время будут доставлены и усилят меры по локализации.