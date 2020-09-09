Тихановская обратилась к россиянам фразой «не поддавайтесь влиянию лжи»

По ее словам на выборах 2020 года у Александра Лукашенко не было реальной поддержки населения и шансов на переизбрание. «Из-за этого Лукашенко выбрал единственную тактику, которую он знает: не допускать к выборам независимых кандидатов, бросать их в тюрьмы и выдворять из страны», — сказала Тихановская.

Политик добавила, что Лукашенко проиграл на выборах, но сфальсифицировал их результаты. «Легитимность Лукашенко не признана большинством стран, а главное, ее не признают и никогда не признают сами белорусы, которые вышли на улицы сразу после выборов», — сообщила Тихновская.

Бывший кандидат в президенты заявила, что в ходе продолжающихся в республике протестов были задержаны более десяти тысяч человек, сотни «были истерзаны и подверглись насилию», а еще семь человек погибли.

Тихановская озвучила три требования белорусского народа: уход Лукашенко и новые честные выборы; освобождение всех политзаключенных; расследование «преступлений, совершенных властями против белорусского народа».

6 сентября Тихановская сообщала, что белорусская оппозиция открыта к диалогу с Россией. Политик заявила, что с ней уже связывались лидеры многих европейских стран, а также США и Канады, но звонка из Москвы она пока что не получала.

Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. По результатам ЦИК на них победил Лукашенко, набравший более 80% голосов. Тихановская набрала чуть больше 10%. После оглашения предварительных результатов в городах республики начались многотысячные акции протестов, переросшие в столкновения с силовиками.

Сам Лукашенко считает, что протесты управляются из-за рубежа. 8 сентября в интервью российским СМИ он заявил, что организатором акций являются американцы, которые действуют через центры в Польше и Чехии.