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Протесты в Белоруссии ,  
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Тихановская обратилась к россиянам фразой «не поддавайтесь влиянию лжи»

По словам бывшего кандидата в президенты, «российские пропагандисты» пытаются исказить проиходящее в Белоруссии. Тиханоская заверила, что протесты в республике не носят антироссийского характера

Видео: Пул Первой/Telegram
Видео: Пул Первой/Telegram
Video

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к жителям России и призвала их «не поддаваться влиянию лжи». Видеозапись опубликована Telegram-каналом «Пул первой».

«К сожалению российская пропаганда старается максимально исказить происходящее в Беларуси. Я призываю вас не поддаваться влиянию лжи и знать истинную причину, почему белорусский народ требует ухода Лукашенко», — заявила она.

Тихановская утверждает, что протестные требования белорусов не являются борьбой с Россией и не станут таковой. «Пожалуйста, не верьте пропагандистским СМИ и политикам, утверждающим обратное», — сказала она.

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По ее словам на выборах 2020 года у Александра Лукашенко не было реальной поддержки населения и шансов на переизбрание. «Из-за этого Лукашенко выбрал единственную тактику, которую он знает: не допускать к выборам независимых кандидатов, бросать их в тюрьмы и выдворять из страны», — сказала Тихановская.

Политик добавила, что Лукашенко проиграл на выборах, но сфальсифицировал их результаты. «Легитимность Лукашенко не признана большинством стран, а главное, ее не признают и никогда не признают сами белорусы, которые вышли на улицы сразу после выборов», — сообщила Тихновская.

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Бывший кандидат в президенты заявила, что в ходе продолжающихся в республике протестов были задержаны более десяти тысяч человек, сотни «были истерзаны и подверглись насилию», а еще семь человек погибли.

Тихановская озвучила три требования белорусского народа: уход Лукашенко и новые честные выборы; освобождение всех политзаключенных; расследование «преступлений, совершенных властями против белорусского народа».

6 сентября Тихановская сообщала, что белорусская оппозиция открыта к диалогу с Россией. Политик заявила, что с ней уже связывались лидеры многих европейских стран, а также США и Канады, но звонка из Москвы она пока что не получала.

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Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. По результатам ЦИК на них победил Лукашенко, набравший более 80% голосов. Тихановская набрала чуть больше 10%. После оглашения предварительных результатов в городах республики начались многотысячные акции протестов, переросшие в столкновения с силовиками.

Сам Лукашенко считает, что протесты управляются из-за рубежа. 8 сентября в интервью российским СМИ он заявил, что организатором акций являются американцы, которые действуют через центры в Польше и Чехии.

Автор: Михаил Котляр
Теги: Светлана Тихановская, Белоруссия, Россия
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