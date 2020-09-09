Минпросвещения исключило иностранный язык из числа обязательных экзаменов

Иностранный язык исключили из числа обязательных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация. Такое решение принял Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

«Мы вместе принимаем это решение по итогам широких общественных обсуждений на различных площадках, прислушиваясь к многочисленным оценкам экспертов. Проект в том числе поддержала Российская академия образования, за внесение изменений выступили органы управления образованием подавляющего большинства регионов», — сообщил заместитель министра просвещения Виктор Басюк.

Включение иностранных языков в число школьных предметов, по которым выпускники в обязательном порядке сдают итоговые экзамены, ранее планировалось на 2022 год.

В конце июля Минпросвещения признало нецелесообразность введения обязательного ЕГЭ по иностранным языкам для школьников, назвав возможным его сохранение в качестве предмета по выбору. «Позиция основана на многочисленных оценках экспертов о нецелесообразности введения обязательной сдачи экзамена по иностранному языку», — цитировало заявление ведомства «РИА Новости».