Власти объяснили отказ от ЕГЭ по иностранному языку неравенством обучения
Решение не делать иностранный язык обязательным экзаменом для ЕГЭ является верным. Об этом сообщил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции в ТАСС.
«Абсолютно, по нашему мнению, верное решение принято», — сказал Музаев. По его словам, всероссийские проверочные работы и другие исследования показали большое неравенство условий в школах, связанное с преподаванием иностранных языков.
«Если в больших городах есть не только хороший уровень преподавания, но и практика применения, то в сельских отдаленных школах, которых у нас очень много, практика применения языка нулевая», — пояснил глава Рособрнадзора.
По словам Музаева, его ведомство уже четыре года назад говорило о преждевременности решения включить иностранные языки в список обязательных ЕГЭ. «У нас плюс ко всему есть много школ, где изучается и родной язык (национальный язык в некоторых регионах страны. — РБК). Введение дополнительного иностранного языка привело бы к большому напряжению в этих школах», — сказал он.