Власти объяснили отказ от ЕГЭ по иностранному языку неравенством обучения

Решение не включать иностранные языки в список обязательных ЕГЭ глава Рособрнадзора объяснил неравенством в условиях преподавания и применения языков в разных регионах страны

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Решение не делать иностранный язык обязательным экзаменом для ЕГЭ является верным. Об этом сообщил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции в ТАСС.

«Абсолютно, по нашему мнению, верное решение принято», — сказал Музаев. По его словам, всероссийские проверочные работы и другие исследования показали большое неравенство условий в школах, связанное с преподаванием иностранных языков.

«Если в больших городах есть не только хороший уровень преподавания, но и практика применения, то в сельских отдаленных школах, которых у нас очень много, практика применения языка нулевая», — пояснил глава Рособрнадзора.

По словам Музаева, его ведомство уже четыре года назад говорило о преждевременности решения включить иностранные языки в список обязательных ЕГЭ. «У нас плюс ко всему есть много школ, где изучается и родной язык (национальный язык в некоторых регионах страны. — РБК). Введение дополнительного иностранного языка привело бы к большому напряжению в этих школах», — сказал он.