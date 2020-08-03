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Власти объяснили отказ от ЕГЭ по иностранному языку неравенством обучения

Решение не включать иностранные языки в список обязательных ЕГЭ глава Рособрнадзора объяснил неравенством в условиях преподавания и применения языков в разных регионах страны
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Решение не делать иностранный язык обязательным экзаменом для ЕГЭ является верным. Об этом сообщил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции в ТАСС.

«Абсолютно, по нашему мнению, верное решение принято», — сказал Музаев. По его словам, всероссийские проверочные работы и другие исследования показали большое неравенство условий в школах, связанное с преподаванием иностранных языков.

«Если в больших городах есть не только хороший уровень преподавания, но и практика применения, то в сельских отдаленных школах, которых у нас очень много, практика применения языка нулевая», — пояснил глава Рособрнадзора.

Минпросвещения объяснило отказ от обязательного ЕГЭ по иностранным языкам
Общество
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

По словам Музаева, его ведомство уже четыре года назад говорило о преждевременности решения включить иностранные языки в список обязательных ЕГЭ. «У нас плюс ко всему есть много школ, где изучается и родной язык (национальный язык в некоторых регионах страны. — РБК). Введение дополнительного иностранного языка привело бы к большому напряжению в этих школах», — сказал он.

Сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в беседе с РБК заявил, что обязательный ЕГЭ по иностранному языку привел бы к колоссальному нервному напряжению у учеников.

«Преподавание английского гораздо больше персонифицировано, чем преподавание, например, русского и математики», — отметил Луховицкий.

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Общественники выступили против обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Общество

Учитель гимназии № 9 города Химки, призер конкурса «Учитель года 2018» Григорий Назаров согласился с Рособрнадзором в том, что уровень преподавания иностранных языков сильно разнится в зависимости от регионов.

«Школ в стране у нас 42 с лишним тысячи, и мы предполагаем, что учитель английского в московской школе, скорее всего, значительно сильнее профессионально, чем учитель английского в деревне в губернии N», — рассказал Назаров. Он добавил, что включение иностранного языка в список обязательных ЕГЭ сильно отразилось бы на результатах других экзаменов.

Васильева назвала дату введения обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Общество
<p>Сдача ЕГЭ в&nbsp;школе</p> <p></p>

О включении с 2022 года иностранных языков в список обязательных экзаменов для выпускников министр образования и науки Ольга Васильева заявляла в 2017 году. В 2019 году Национальный родительский комитет выступил против этого решения, однако Васильева в интервью РБК сообщала, что экзамен все же будет включен.

Однако 29 июля 2020 года на портале проектов нормативных правовых актов был размещен проект приказа о внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. В нем иностранный язык отсутствует в списке обязательных ЕГЭ.

В Минпросвещения объяснили, что решение отказаться от обязательного экзамена по иностранному языку было основано на мнениях множества экспертов, которые признали это нецелесообразным.

Авторы: Михаил Котляр, Любовь Порываева
Теги: ЕГЭ, иностранный язык, Анзор Музаев, Рособрнадзор
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Минпросвещения объяснило отказ от обязательного ЕГЭ по иностранным языкам
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