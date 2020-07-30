Минпросвещения объяснило отказ от обязательного ЕГЭ по иностранным языкам

Минпросвещения отмечает, что идея отказаться от ЕГЭ по иностранным языкам обсуждалась с экспертами и депутатами от «Единой России»

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Предложение отказаться от запланированного ранее на 2022 год включения иностранных языков в число школьных предметов, по которым выпускники в обязательном порядке сдают итоговые экзамены, основано на многочисленных оценках экспертов о нецелесообразности подобного подхода. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минпросвещения, поступившем в РБК.

При этом в ведомстве заверили, что иностранные языки останутся в числе предметов, экзамен по которым обучающиеся сдают по собственному выбору.

«Иностранные языки — важная содержательная часть школьной программы, которая, как и остальные предметные линии, будет непрерывно развиваться», — говорится в сообщении Минпросвещения.

Проект приказа о внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования был размещен 29 июля на портале проектов нормативных правовых актов. В пресс-службе Минпросвещения пояснили, что документ подготовлен по итогам широких обсуждений с общественниками и экспертным сообществом, которые проходили в том числе на площадках ОНФ и при участии депутатского корпуса партии «Единая Россия», а также Общественной палаты Москвы.