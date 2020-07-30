Минпросвещения объяснило отказ от обязательного ЕГЭ по иностранным языкам

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 июля
USD ЦБ: 72,23 (+0,32) Инвестиции, 29 июл, 13:26
Курс евро на 30 июля
EUR ЦБ: 84,91 (+0,65) Инвестиции, 29 июл, 13:26
Промсвязьбанк задумался о покупке санируемого банка «Роскосмоса» Финансы, 12:53 Минск и Киев усилят пограничный режим после задержания россиян Политика, 12:53 Владельцев портала «Росдержава» задержали в Подмосковье Общество, 12:49 Смерть рэпера из Versus Battle в Петербурге сочли убийством Общество, 12:44 Киев решил требовать выдачи задержанных под Минском «боевиков» Политика, 12:42 Как полный привод появился на легковых автомобилях РБК и Audi, 12:40 Нейросети помогают врачам: главное в медицине и фармацевтике Pro, 12:36 Дзюба назвал причины конфликта с нападающим «Спартака» Соболевым Спорт, 12:33 МИД Украины прокомментировал задержание россиян под Минском Политика, 12:32 «Зеленый» бизнес в 20 лет: истории молодых предпринимателей. Часть 2 Зеленая экономика, 12:30  FT сообщила о жалобе Telegram в Еврокомиссию на Apple Общество, 12:22 Китайский GAC сертифицировал новый кроссовер для России Авто, 12:18 Названы районы Москвы с самой благоприятной экологической обстановкой Недвижимость, 12:16 Сбербанк заявил о проверке отделений в Москве из-за звонков о минировании Финансы, 12:11
Общество ,  
0 

Минпросвещения объяснило отказ от обязательного ЕГЭ по иностранным языкам

Минпросвещения отмечает, что идея отказаться от ЕГЭ по иностранным языкам обсуждалась с экспертами и депутатами от «Единой России»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Предложение отказаться от запланированного ранее на 2022 год включения иностранных языков в число школьных предметов, по которым выпускники в обязательном порядке сдают итоговые экзамены, основано на многочисленных оценках экспертов о нецелесообразности подобного подхода. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минпросвещения, поступившем в РБК.

При этом в ведомстве заверили, что иностранные языки останутся в числе предметов, экзамен по которым обучающиеся сдают по собственному выбору.

«Иностранные языки — важная содержательная часть школьной программы, которая, как и остальные предметные линии, будет непрерывно развиваться», — говорится в сообщении Минпросвещения.

Васильева назвала дату введения обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Общество
<p>Сдача ЕГЭ в&nbsp;школе</p> <p></p>

Проект приказа о внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования был размещен 29 июля на портале проектов нормативных правовых актов. В пресс-службе Минпросвещения пояснили, что документ подготовлен по итогам широких обсуждений с общественниками и экспертным сообществом, которые проходили в том числе на площадках ОНФ и при участии депутатского корпуса партии «Единая Россия», а также Общественной палаты Москвы.

«Данный проект пройдет все необходимые стадии согласования, включая общественное обсуждение, и итоговое решение будет принято только после прохождения всех процедур согласования», — заверили в ведомстве.

О том, что с 2022 года иностранный язык станет обязательным предметом единого госэкзамена, который школьники должны сдавать для получения аттестата, глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила в мае 2017 года.

Читайте на РБК Pro
Почему американцы одержимы семейной сетью Wegmans «Нанимайте самых умных»: как Джим Саймонс стал лучшим инвестором в мире Бизнес на плаву: как супруги зарабатывают на мебели из старых лодок Конец американской мечты: почему в США все труднее преуспеть — Bloomberg

Ответы Ольги Васильевой на вопросы читателей РБК. Главное
Политика
Ольга Васильева

В ноябре 2019 года не вводить обязательный ЕГЭ по иностранному языку попросил Национальный родительский комитет. По словам представителей общественной организации, подготовка еще к одному обязательному экзамену потребует от детей много сил и времени. Однако в декабре того же года Ольга Васильева, ставшая к тому времени главой Минпросвещения, заявила в интервью РБК, что экзамен будет введен.

«В 2022 году будет вводиться иностранный язык. Давайте уже эту систему совершенствовать, язык надо знать, без него нельзя», — заявила тогда министр.

Авторы: Егор Губернаторов, Евгений Калюков
Теги: Минпросвещения, иностранные языки, ЕГЭ
Материалы по теме
ЕГЭ по иностранному языку станет обязательным с 2022 года
Общество
Общественники выступили против обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter