«Известия» назвали размер увеличенного пособия на первого ребенка

Выплаты соответствуют величине регионального прожиточного минимума для детей за второй квартал предыдущего года. Самые большие пособия получат на Сахалине, Чукотке и Камчатке

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Сумма пособия на первого ребенка в 2020-м вырастет в среднем на 7%, до 12 тыс. руб., пишут «Известия» со ссылкой на предварительные расчеты Минтруда.

Эта сумма равна величине регионального прожиточного минимума для детей за второй квартал предыдущего года. Согласно расчетам, в 2021 году выплаты увеличатся до 12,3 тыс. руб., в 2022-м — до 12,6 тыс. руб.

Общая сумма пособий в 2020 году составит 150 млрд руб., в 2021-м — 156 млрд руб., в 2022-м — 164 млрд руб. В этом году на выплаты пособий на первого ребенка выделили 50 млрд руб.

Наибольшие ежемесячные выплаты в 2020 году предусмотрены для жителей Сахалинской области (29 тыс. руб.), Чукотки (23,3 тыс. руб.) и Камчатки (21,7 тыс. руб.). Самые маленькие пособия получат в Белгородской (8,4 тыс. руб.) и Воронежской областях (9,2 тыс. руб.), а также в Татарстане (9,4 тыс. руб.).