Путин подписал закон о пособиях за детей до трех лет

Путин подписал закон о пособиях за детей до трех лет

Президент России Владимир Путин подписал закон, который увеличивает число семей, имеющих право на выплаты на первого и второго ребенка. Документ опубликован на сайте правовой информации.

Согласно закону, ежемесячные выплаты смогут получить семьи, чей доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума. В настоящее время это право есть у семей, чей доход не превышает полутора прожиточных минимума.

Помимо этого заявление на получение выплат можно будет подать до достижения ребенком трех лет. Сейчас срок составляет полтора года. Закон вступил в силу 1 января 2020 года.

Госдума одобрила законопроект в третьем чтении в конце июля. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин отмечал, что после его принятия выплаты смогут получить около 70% семей в России.