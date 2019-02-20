Послание семьям и детям: как будут работать новые инициативы президента

Для расчета дохода для целей ежемесячной выплаты в него включается не только зарплата, но и пособия, пенсии, доходы от бизнеса до вычета налогов. Чтобы получить среднедушевой доход, нужно взять совокупный доход всех членов семьи (включая младенца) за предыдущие 12 месяцев, поделить на 12 и на количество членов семьи. А затем сравнить с региональным прожиточным минимумов трудоспособного человека, умноженным на 1,5 (с 2020 года в соответствии с предложением Путина — на два).

Близкие к социальному блоку правительства эксперты критиковали слишком большой срок учета доходов (12 предшествующих месяцев): в результате в него попадают трудовые доходы матери, которые она теряет в связи с декретным отпуском. Поэтому часть семей не проходят по критерию среднедушевого дохода, хотя фактически в пособии нуждаются. В послании ничего не говорилось о возможном сокращении срока учета доходов.

Пример расчета адресного пособия Для Москвы пороговое значение среднедушевого дохода сейчас составляет 28,17 тыс. руб. То есть семья, состоящая из трех человек (отца, матери и грудного ребенка), должна иметь доход меньше 84,5 тыс. руб., чтобы претендовать на дополнительную выплату. В Москве около 24% населения жили в 2017 году на среднедушевой доход ниже 27 тыс. руб., следует из данных Росстата. Само пособие равно прожиточному минимуму ребенка в регионе за второй квартал предыдущего года — для Москвы это 14,3 тыс. руб. (в среднем по стране — 10,4 тыс. руб.). Если бы инициатива Путина уже действовала, то порог среднедушевого дохода для получения выплаты на ребенка увеличился бы в Москве до 37,56 тыс. руб. Соответственно, семьи со средним доходом 28,2–37,6 тыс. руб. смогли бы претендовать на пособие. Размер самого пособия при этом не увеличивается.

Система социальной поддержки в России чрезмерно сложна, говорит директор НИФИ Минфина Владимир Назаров. «Наша беда в том, что у нас очень много мер соцподдержки — более 800 на федеральном уровне. Человеку разобраться во всех этих мерах поддержки крайне тяжело, поэтому надо идти по пути укрупнения мер социальной поддержки, чтобы были крупные программы, которые бы включали комплекс разных мер, но направленных на одну категорию людей, например на бедных, на семей с детьми. И чтобы человек мог получить всю совокупность помощи через одно окно, одну службу», — сказал он.

Пока новые меры не будут протестированы, сложно предположить, будут ли они в достаточной мере востребованы населением, утверждает Назаров. «В зарубежной практике очень часто правительство думает, что программа охватит большую часть населения, а она вообще не востребована, или наоборот. Ошибки периодически происходят и у нас, и за рубежом», — сказал эксперт, отметив, что необходимо проводить больше социальных опросов, исследований потребительного поведения.

Видео: РБК

Увеличивается пособие на детей-инвалидов

Президент также объявил о повышении пособия по уходу за ребенком-инвалидом с 5,5 тыс. до 10 тыс. руб. в месяц. «Понимаю, конечно, что и это немного», — признал он.

Размер этого пособия не менялся с 2013 года, хотя прочие социальные выплаты индексировались. Пособие по инвалидности ребенку выплачивается только неработающему родителю. Среднегодовая численность получателей данной выплаты — около 470 тыс. человек, сообщили РБК в Минтруде.

Вводится прямая выплата на ипотеку

Наконец, за третьего и последующего ребенка в семье Владимир Путин предложил назначать прямую выплату из бюджета на погашение ипотеки в размере 450 тыс. руб. Таким образом, в совокупности с материнским капиталом семья сможет получить фактически 900 тыс. руб. «Если сложить с материнским капиталом, который также можно направлять на погашение ипотеки, получается более 900 тыс. руб. Во многих регионах это существенная часть стоимости квартиры», — заявил президент.

Например, по данным Минстроя, в четвертом квартале 2018 года средняя рыночная стоимость одного квадратного метра жилья в Центральном федеральном округе (не считая Москвы и Московской области) составила 35,3 тыс. руб., и, соответственно, стоимость трехкомнатной квартиры площадью 90 кв. м — около 3,2 млн руб. Обещанная Путиным сумма в погашение ипотеки составит 28% стоимости такого жилья.

В дополнение к взносу на ипотеку Путин пообещал расширить льготу по ипотеке для семей с двумя и более детьми. Если сейчас льготная ставка по ипотеке в 6% распространяется максимум на восемь лет, то президент предложил сделать ее бессрочной, на весь период действия кредита. Таким образом, семьи, в которых появляется третий ребенок, смогут и получить из бюджета 450 тыс. руб. на погашение ипотеки, и воспользоваться субсидируемой шестипроцентной ставкой на весь срок кредита.

Налоговые льготы для многодетных расширяются

Президент предложил снизить налог на недвижимость для семей с детьми по принципу «больше детей — ниже налог». Сейчас для семей с детьми нет никаких федеральных налоговых льгот. Все собственники недвижимости автоматически получают вычет: налоговая база уменьшается на кадастровую стоимость 10 кв. м за комнату, 20 кв. м за квартиру, 50 кв. м за частный дом.

Семьям с тремя детьми и более президент предложил дополнительную «скидку» по 5 кв. м в квартире и по 7 кв. м в доме на каждого ребенка.

Президент также предложил освободить многодетные семьи от налога на земельные участки площадью шесть соток. Такая льгота с 2018–2019 годов действует для пенсионеров и людей предпенсионного возраста. Причем мерой поддержки могут воспользоваться владельцы участка любого размера. К примеру, налог с десяти соток исчисляется как с четырех.

В настоящее время семьи с детьми в России не получают никаких федеральных льгот по земельному налогу и налогу на имущество. Но в ряде наиболее благополучных регионов действуют меры поддержки. Многодетные семьи освобождены от налога на имущество, например, в Нижнем Новгороде, Самаре, Рязани, Уфе, Красноярске, Волгограде, Краснодаре, Саратове и Владивостоке. Как правило, льгота действует лишь на один из объектов по выбору семьи — квартиру, дом или гараж. Часто льготы дают только семьям с доходом ниже прожиточного минимума.

Вслед за «Земским доктором» стартует «Земский учитель»

Путин пообещал снять возрастные ограничения с программы «Земский доктор». Программа работает с 2012 года и направлена на привлечение врачей и фельдшеров в малые города и села. Она предполагала выдачу врачам и фельдшерам до 50 лет единоразовой выплаты в 1 млн руб. и 500 тыс. руб. за переезд в небольшой населенный пункт на пять лет. Президент предложил отказаться от возрастного ценза в 50 лет.

За пять лет, с 2012 по конец 2017 года, программа «Земский доктор» привлекла на работу в села более 25 тыс. медработников, сообщала министр здравоохранения Вероника Скворцова в конце 2017 года.

Президент предложил запустить новую подобную программу — «Земский учитель». Программа позволит и учителям, которые планируют переезд в малые города и села, получать единовременную выплату в 1 млн руб.

Министр просвещения Ольга Васильева сразу после обращения президента в эфире «Первого канала» заметила, что многие регионы уже предпринимали попытку запустить программу «Земский учитель», поскольку нехватка педагогов на селе составляет примерно 12 тыс. человек.

Идея расширить программу по возрасту и на учителей должна принести свои плоды, уверена директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович. «Снятие возрастного ценза — это точно правильное решение. Очевидно, что у молодых специалистов другие потребности в культурной и социальной среде и им сложнее принять решение о переезде в небольшой населенный пункт», — говорит Попович.

Но исключительно такими программами невозможно полностью решить кадровую проблему ни на селе, ни вообще в России, полагает эксперт. «От того, что мы их переместим из одного места в другое, больше специалистов не станет. Необходимо решить проблему с мотивацией оставаться в профессии, в том числе повысить ее престиж, — из школ и из больниц уходят из-за невозможности самореализации и отношения общества», — отметила она.

Во сколько обойдутся президентские инициативы

Инициативы, о которых Владимир Путин сообщил в послании, не были заложены в бюджет на 2019–2021 годы, соответствующие поправки в него будут рассматриваться весной. Но сумма, в которую обойдутся меры из послания, уже известна.

Дополнительные расходы бюджета составят около 100–120 млрд руб. каждый год, заявил «России 24» первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в 2019 году расходы на социальные меры из послания составят 80 млрд руб.

В частности, дополнительная индексация пенсий сверх прожиточного минимума пенсионера, о которой сказал Путин, обойдется в 150 млрд руб. за шесть лет, уточнил председатель ПФР Антон Дроздов.

Продление срока субсидирования ипотеки на весь период кредита обойдется бюджету в 2019 году в 7,6 млрд руб., в 2020-м — 21,7 млрд руб., в 2021 году — 30,6 млрд руб., сказал Путин. А частичное погашение ипотеки для семей, в которых родился третий ребенок, в 2019 году потребует дополнительно 26,2 млрд руб., в 2020-м — 28,6 млрд руб., в 2021-м — еще 30,1 млрд руб.

120 млрд руб. в год — не самая большая сумма для федерального бюджета. «100–200 млрд руб. — в целом сумма заметная, но не запредельная», — говорит старший директор Fitch Владимир Редькин. «Дополнительные 100–120 млрд руб. в год (0,1% ВВП) не окажут существенного влияния на кредитоспособность государства, особенно в свете ускоренного роста ненефтегазовых доходов федерального бюджета», — сказал РБК представитель Moody's.

Новые меры частично затронут бюджеты регионов и муниципалитетов. «Что касается влияния предложенных президентом льгот для многодетных семей, то бюджеты самих регионов вряд ли вообще почувствуют данные выпадающие доходы. Для них это несущественные суммы», — сказал РБК старший аналитик Moody's Семен Исаков. Однако на муниципальном уровне бюджеты могут недополучить до 1% собственных доходов, отметил он. К местным налогам относится налог на имущество физических лиц, дополнительные льготы по которому получат многодетные семьи. Регионы «могут без труда компенсировать местным бюджетам выпадающие доходы по озвученным налоговым льготам», говорит Владимир Редькин.