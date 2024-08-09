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Минздрав продлит список противопоказаний для водителей

Минздрав решил продлить список противопоказаний для управления транспортом
Предыдущий перечень приняли в 2014-м на основе МКБ-10. В новой классификации МКБ отказались считать психическими «расстройства половой идентификации»
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Минздрав намерен продлить список противопоказаний и ограничений для управления транспортным средством, в который, в том числе, включены «расстройства половой идентификации» и серьезные обострения депрессии, следует из опубликованного проекта распоряжения правительства.

Предыдущий перечень был утвержден в 2014 году и теперь нуждается в обновлении до 1 сентября 2025 года, уточнили в ведомстве. В пресс-службе НМИЦ психиатрии и наркологии им. Сербского Минздрава пояснили, что в списке нет «дополнительных противопоказаний, медицинских показаний и медицинских ограничений к управлению техническим средством по сравнению с актуальным, действующим еще с 2014 года перечнем — все, содержащиеся в проекте заболевания и состояния, есть в действующем перечне уже 10 лет».

В списке противопоказаний содержатся эпилепсия, слепота, умственная отсталость, деменция, болезнь Альцгеймера, шизофрения, депрессия, биполярное, обсессивно-компульсивное и тревожное расстройства, «расстройства половой идентификации» (транссексуализм, трансвестизм, фетишизм, эксгибиционизм и другие), а также расстройства поведения на фоне употребления психоактивных веществ. Ведомство уточняет, что эти диагнозы не позволяют управлять транспортным средством «в случае стойких или часто обостряющихся болезненных проявлений».

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Фото:Павел Бедняков / РИА Новости

Среди ограничений для водителей перечислены острота зрения ниже 0,6 и 0,2 вне зависимости от наличия очков или линз (для категорий В и ВЕ), нарушение работы вестибулярного аппарата, отсутствие или деформация верхних конечностей и другие.

Минздрав создал этот документ на основе Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10), ее разработкой занимается Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). В МКБ-11 «расстройства половой идентификации» перестали считать психическим расстройством и отнесли к сексуальному здоровью. Россия отказалась внедрять новый классификатор из-за «несоответствия традиционным ценностям».

В 2023 году в России был принят закон, запрещающий смену пола. Верховный суд также признал экстремистским «международное движение ЛГБТ».

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