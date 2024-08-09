Минздрав продлит список противопоказаний для водителей

Предыдущий перечень приняли в 2014-м на основе МКБ-10. В новой классификации МКБ отказались считать психическими «расстройства половой идентификации»

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Минздрав намерен продлить список противопоказаний и ограничений для управления транспортным средством, в который, в том числе, включены «расстройства половой идентификации» и серьезные обострения депрессии, следует из опубликованного проекта распоряжения правительства.

Предыдущий перечень был утвержден в 2014 году и теперь нуждается в обновлении до 1 сентября 2025 года, уточнили в ведомстве. В пресс-службе НМИЦ психиатрии и наркологии им. Сербского Минздрава пояснили, что в списке нет «дополнительных противопоказаний, медицинских показаний и медицинских ограничений к управлению техническим средством по сравнению с актуальным, действующим еще с 2014 года перечнем — все, содержащиеся в проекте заболевания и состояния, есть в действующем перечне уже 10 лет».

В списке противопоказаний содержатся эпилепсия, слепота, умственная отсталость, деменция, болезнь Альцгеймера, шизофрения, депрессия, биполярное, обсессивно-компульсивное и тревожное расстройства, «расстройства половой идентификации» (транссексуализм, трансвестизм, фетишизм, эксгибиционизм и другие), а также расстройства поведения на фоне употребления психоактивных веществ. Ведомство уточняет, что эти диагнозы не позволяют управлять транспортным средством «в случае стойких или часто обостряющихся болезненных проявлений».

Среди ограничений для водителей перечислены острота зрения ниже 0,6 и 0,2 вне зависимости от наличия очков или линз (для категорий В и ВЕ), нарушение работы вестибулярного аппарата, отсутствие или деформация верхних конечностей и другие.

Минздрав создал этот документ на основе Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10), ее разработкой занимается Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). В МКБ-11 «расстройства половой идентификации» перестали считать психическим расстройством и отнесли к сексуальному здоровью. Россия отказалась внедрять новый классификатор из-за «несоответствия традиционным ценностям».

В 2023 году в России был принят закон, запрещающий смену пола. Верховный суд также признал экстремистским «международное движение ЛГБТ».