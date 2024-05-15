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Общество ,  
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Минздрав объяснил появление списка «запрещенных для водителей» лекарств

Минздрав: список «запрещенных водителям» лекарств носит информационный характер
В соцсетях разошелся список, в котором средства от простуды и жаропонижающие были названы запрещенными для водителей под угрозой конфискации машины. Минздрав пояснил, что такого закона нет, перечень носит информативный характер
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В интернете распространяется список лекарств, после приема которых якобы запрещено управлять автомобилем, но перечень носит информационный характер. Об этом сообщил Минздрав в телеграм-канале.

«Представленный список лекарственных препаратов не является проектом нормативного акта, а также не устанавливает какого-либо запрета или санкции за его нарушение. Действующее законодательство не содержит положений, которыми устанавливается определение соответствующего перечня», — пояснили в министерстве.

В списке перечислены препараты, которые, в частности, содержат седативные, психотропные вещества, наркотические анальгетики или этиловый спирт и подобные составляющие.

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Минздрав подчеркнул, что некоторые из упомянутых препаратов в самом деле способны помешать управлять автомобилем: они снижают скорость реакции и провоцируют сонливость, так что водить после их приема настоятельно не рекомендуется. Ведомство напомнило, что важные для водителей сведения указаны в инструкциях к лекарствам.

Список, о котором идет речь, распространился по социальным сетям. Среди прочих, его репостнул к себе депутат Госдумы, глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Среди упомянутых препаратов были, например, средства от простуды «Колдрекс найт», жаропонижающие «Терафлю» и «Фервекс», обезболивающие «Нурофен плюс» и «Спазмалгон», антигистаминные «Супрастин» и «Тавегил». В репостнутом сообщении утверждалось, что за управление автомобилем после приема этих препаратов грозит лишение прав до двух лет и штраф на 30 тыс. руб., а за повторное нарушение предписана конфискация машины.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Минздрав лекарства водители автомобилисты

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
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