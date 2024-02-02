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В России приостановили внедрение международной классификации болезней

В России приостановили внедрение международной классификации болезней МКБ-11
По плану внедрение должны были завершить в этом году, но Минздрав сообщал, что вопрос отложен до 2025-го. МКБ-11 критиковали из-за разделов по ЛГБТ (признано экстремистской организацией и запрещено в России) и педофилии
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о приостановке внедрения в России Международной классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, 11-го пересмотра (МКБ-11), соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

МКБ-11 — это международный стандарт для систематизированной регистрации, учета, анализа, интерпретации и сопоставления данных о смертности и заболеваемости. Каждое заболевание, патологическое состояние или травма в классификации имеет свой код. В нее внесли 17 тыс. диагностических категорий, включающих свыше 100 тыс. диагностических индексных терминов.

Разрабатывает классификацию Всемирная организация здравоохранения. Она отмечала, что предыдущая версия — вышедшая в 1990-м МКБ-10 — устарела и не отвечает имеющимся потребностям медицины. Минздрав России принял эту классификацию в 1997 году.

План внедрения был рассчитан на 2021–2024 годы. В рамках плана должен был быть выполнен перевод МКБ-11, обеспечена сопоставимость медицинской документации и данных в рамках перехода на классификацию, пересмотрены при необходимости нормативные акты в рамках перехода, создана сервисная инфраструктура для системы здравоохранения.


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Фото:Владимир Гердо / ТАСС

В июне 2023 года «Коммерсантъ» писал со ссылкой на Минздрав, что решение «о сроках и условиях окончательного перехода на МКБ-11 не принято», а рассмотрение этого вопроса отложено до 2025 года.

В марте того же года председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, выступая в Госдуме, предложил «выйти» из МКБ-11, поскольку она продвигает «чуждые» стране ценности. Он указывал, что классификация рассматривает «различные формы извращений», в частности педофилию, «как отклонения только в том случае, если педофил чувствует дискомфорт от этого». С идеей ввести мораторий на МКБ-11 по той же причине также выступала депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова.

В июле прошлого года Дума приняла постановление с рекомендацией правительству не легализовывать разделы МКБ-11 по ЛГБТ, педофилии и трансгендерности. В том же месяце в России запретили смену пола, за исключением случаев врожденных аномалий. В конце прошлого года «международное движение» ЛГБТ было признано в России экстремистской организацией и запрещено.

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РБК направил запрос в Минздрав.

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