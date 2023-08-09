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СК завел дело после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде
СК возбудил уголовное дело по факту взрыва на заводе в Сергиевом Посаде
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 217 УК (Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов) после взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде.
«В настоящее время сотрудниками МЧС проводятся работы по тушению пожара. На месте уже работают следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области», — говорится в сообщении.
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