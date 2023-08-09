Губернатор Воробьев: взрыв в Сергиевом Посаде повредил спорткомплекс, бассейн и жилые дома

Взрыв в Сергиевом Посаде повредил спорткомплекс, бассейн и жилые дома

Video

При взрыве на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде получили повреждения городские строения, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По его словам, взрывная волна выбила стекла в жилых домах на улицах Осипенко и Карла Либкнехта.

«Также частично поврежден спорткомплекс «Луч» — выбиты стекла, разрушен фасад бассейна и кирпичная кладка теплового узла», — уточнил глава региона в своем телеграм-канале.

Он пообещал помочь жителям пострадавших квартир.

«Обязательно позаботимся о всех, чьи квартиры пострадали из-за взрыва», — заверил губернатор.

Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде произошел утром 9 августа 2023 года. На заводе объявили полную эвакуацию персонала из всех зданий. Прокуратура сообщила, что взрыв произошел на складе пиротехнических изделий.

ТАСС и телеграм-канал «112» сообщали, что площадь ангара — 1,6 тыс. кв. м. и он полностью разрушен взрывом.

На момент подготовки этого материала было известно о 35 пострадавших при взрыве. «Информацию о пострадавших уточняем, точно известно о 35, четверо из них в тяжелом состоянии», — написал губернатор Воробьев. Он добавил, что спасатели ведут разбор завалов на месте происшествия.

Губернатор также пояснил, что склад, где произошел взрыв, арендовала частная компания.