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Взрыв в Сергиевом Посаде повредил спорткомплекс, бассейн и жилые дома

Губернатор Воробьев: взрыв в Сергиевом Посаде повредил спорткомплекс, бассейн и жилые дома

Взрыв в Сергиевом Посаде повредил спорткомплекс, бассейн и жилые дома
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При взрыве на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде получили повреждения городские строения, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По его словам, взрывная волна выбила стекла в жилых домах на улицах Осипенко и Карла Либкнехта.

«Также частично поврежден спорткомплекс «Луч» — выбиты стекла, разрушен фасад бассейна и кирпичная кладка теплового узла», — уточнил глава региона в своем телеграм-канале.

Он пообещал помочь жителям пострадавших квартир.

«Обязательно позаботимся о всех, чьи квартиры пострадали из-за взрыва», — заверил губернатор.

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Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде произошел утром 9 августа 2023 года. На заводе объявили полную эвакуацию персонала из всех зданий. Прокуратура сообщила, что взрыв произошел на складе пиротехнических изделий.

ТАСС и телеграм-канал «112» сообщали, что площадь ангара — 1,6 тыс. кв. м. и он полностью разрушен взрывом.

На момент подготовки этого материала было известно о 35 пострадавших при взрыве. «Информацию о пострадавших уточняем, точно известно о 35, четверо из них в тяжелом состоянии», — написал губернатор Воробьев. Он добавил, что спасатели ведут разбор завалов на месте происшествия.

Губернатор также пояснил, что склад, где произошел взрыв, арендовала частная компания.

Теги
Подмосковье Андрей Воробьев взрыв Сергиев Посад
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