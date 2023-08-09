Взрыв уничтожил арендованный частной компанией склад с пиротехникой, он был расположен на территории Загорского оптико-механического завода. Пострадали, по последним данным, 35 человек

При взрыве на территории Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ) в подмосковном Сергиевом Посаде оказались выбиты стекла в близлежащих домах, рассказали РБК местные жители.

Оксана, дом которой расположен рядом с предприятием, сообщила РБК, что в момент взрыва находилась с внуком в ближайшей аптеке.

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«В этот момент произошел грохот такой силы, что мне показалось, что я даже оглохла. В аптеке сразу посыпались стекла, выбило все рамы, все это на ребенка. Не знаю, как успела его прикрыть собой…» — сказала женщина.

В помещении аптеки сработала сигнализация, посетители выбежали на улицу и увидели клубы дыма над заводом. «Подошла к своему дому, он недалеко от завода, — у людей стекла на балконах выбиты. У меня в квартире слетели шторы», — поделилась собеседница.

Жительница микрорайона Углич (находится к северу от центра Сергиева Посада) Ева Кольчугина рассказала РБК, что спала в наушниках, но все равно услышала взрыв.

«Когда я посмотрела в окно, у меня был шок. Там огромное облако дыма. Я сфотографировала, начала спрашивать знакомых, которые живут поблизости. Примерно через пять минут узнали, что это было на заводе. Я в тот момент связалась со своей бабушкой. Она сказала, что в ее доме выбило сетки с окон», — сообщила женщина.

Взрыв на территории Загорского оптико-механического завода (входит в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех») произошел утром 9 августа. Прокуратура Московской области позднее уточнила, что инцидент произошел на складе с пиротехническими изделиями, который арендовала частная компания. Там начался пожар на площади 50 кв. м, указывали в МЧС. После этого в ангаре площадью 1600 кв. м случился мощный взрыв. Собеседник ТАСС сообщил, что строение полностью разрушено. На самом заводе проводят полную эвакуацию.

По последним данным, пострадали 35 человек, четверо находятся в тяжелом состоянии. В жилых домах возле места взрыва выбиты стекла, частично поврежден спорткомплекс «Луч», сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.