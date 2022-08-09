Росавиация продлила запрет полетов в 11 аэропортов на юге России до 17 августа

Росавиация снова продлила ограничения на полеты на юг России

Полеты в аэропорты юга и центральной части страны ограничены до 17 августа

Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

Росавиация вновь продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России, сообщил РБК представитель ведомства.

Речь идет об аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Полеты туда ограничены до 17 августа.

Регулятор ввел ограничения 24 февраля, после начала российской военной операции на Украине. С тех пор их неоднократно продлевали, последний раз это делали 3 августа. Авиакомпаниям рекомендовали летать через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

В конце июля глава Крыма Сергей Аксенов назвал регион «самым пострадавшим» из-за падения туристического потока. Так, в июне полуостров посетили более 815 тыс. туристов, а отели в среднем были заполнены наполовину. По словам главы Крыма, власти до 10 августа намерены предложить президенту и правительству меры поддержки региона. Падение турпотока Аксенов связал с закрытием аэропорта Симферополя.