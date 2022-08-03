Запрет на полеты в аэропорты на юге России продлили до 11 августа
Режим ограничения полетов на юге России продлен до 11 августа, сообщила пресс-служба Росавиации.
Гражданские самолеты по-прежнему не могут летать через аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Авиаперевозчикам вновь посоветовали пользоваться аэропортами других городов — Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Аэропорты закрыли 24 февраля, в день начала российской спецоперации на Украине, с тех пор ограничения не снимали. В последний раз их продлевали 28 июля — до 5 августа.
Во всем Краснодарском крае работать продолжает только аэропорт Сочи. Власти регионов, бюджет которых в значительной степени зависит от туризма, жаловались, что ограничения серьезно ударили по этой отрасли.
Некоторым не помогло и решение РЖД пустить до курортов 144 дополнительных поезда. В частности, глава Крыма Сергей Аксенов указывал, что возможность увеличить число следующих в Крым поездов ограничена пропускной способностью железной дороги. В июне приток туристов на полуостров снизился на 40% по сравнению с прошлым годом и сезон «полноценно не состоялся», говорил он, называя республику наиболее пострадавшим регионом с точки зрения туризма.
На недостаток туристов также жаловались местные отельеры и рестораторы. В конце июля министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко в разговоре с РБК оценил среднюю загрузку отелей полуострова в 60%.