Росавиация: режим ограничения полетов в аэропорты на юге России продлен до 11 августа

Запрет на полеты в аэропорты на юге России продлили до 11 августа

Международный аэропорт Анапа им. В.К. Коккинаки (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

Режим ограничения полетов на юге России продлен до 11 августа, сообщила пресс-служба Росавиации.

Гражданские самолеты по-прежнему не могут летать через аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Авиаперевозчикам вновь посоветовали пользоваться аэропортами других городов — Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Аэропорты закрыли 24 февраля, в день начала российской спецоперации на Украине, с тех пор ограничения не снимали. В последний раз их продлевали 28 июля — до 5 августа.

Во всем Краснодарском крае работать продолжает только аэропорт Сочи. Власти регионов, бюджет которых в значительной степени зависит от туризма, жаловались, что ограничения серьезно ударили по этой отрасли.

Некоторым не помогло и решение РЖД пустить до курортов 144 дополнительных поезда. В частности, глава Крыма Сергей Аксенов указывал, что возможность увеличить число следующих в Крым поездов ограничена пропускной способностью железной дороги. В июне приток туристов на полуостров снизился на 40% по сравнению с прошлым годом и сезон «полноценно не состоялся», говорил он, называя республику наиболее пострадавшим регионом с точки зрения туризма.

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На недостаток туристов также жаловались местные отельеры и рестораторы. В конце июля министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко в разговоре с РБК оценил среднюю загрузку отелей полуострова в 60%.