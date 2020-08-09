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Критик Tesla обвинил Маска в клевете и подал на него в суд

По утверждению истца Рандипа Хоти, Маск заявил, что тот едва не убил сотрудника Tesla. Слова предпринимателя стали поводом для травли Хоти в соцсетях: пользователи Twitter стали называть его убийцей и террористом
Tesla TSLA $1 450 -2,71% Купить
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Susan Walsh / AP)

Аспирант Мичиганского университета Рандип Хоти подал в Верховный суд округа Аламеда в Калифорнии иск против основателя SpaceX и гендиректора Tesla Илона Маска, обвинив его в клевете, сообщает Bloomberg.

Хоти известен в интернете своей критикой в адрес Tesla, свои претензии к компании он публикует в Twitter-аккаунте «@skabooshka». По словам Хоти, Маск заявил, что тот едва не убил сотрудника компании. После этого пользователи соцсети стали обвинять его во лжи, называть «убийцей, террористом и сумасшедшим маньяком».

Поводом для обвинений Маска стали два инцидента, которые сам Хоти считает безобидными. В первом из них в феврале 2019 года у Хоти произошел конфликт с охранником в центре продаж Tesla в городе Фремонт (штат Калифорния).

Второй произошел в апреле того же года, когда Хоти обнародовал фото машины Tesla, которая на тот момент проходила тестирование. Хоти, сам будучи за рулем, проследил за автомобилем, осмотрел его, сфотографировал и разместил фотографии в Twitter, говорится в иске, выдержку из которого приводит Courthousenews. В документе отмечается, что из-за его действий безопасности пассажиров Tesla ничего не угрожало.

Несколько дней спустя Tesla решила добиться в суде запретительного приказа против Хоти. Компания сочла, что тот нарушил границы, преследовал и подвергал опасности сотрудников Tesla. В первом случае он ударил охранника своей машиной, а во втором — опасно свернул в сторону автомобиля, который проходил тестирование, заявили в Tesla. Дело против Хоти было прекращено, так как компания отказалась предоставить видеозаписи инцидентов.

Tesla не ответила на запрос о комментарии, отмечает Bloomberg.

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Маска не впервые обвиняют в клевете. В 2019 году в суд на предпринимателя подал британский дайвер Вернон Ансворт, который участвовал в операции по спасению детей из затопленной пещеры в Таиланде. В 2018 году подростковая футбольная команда застряла в тайском заповеднике «Понг Пха» во время экскурсии из-за проливных дождей, затопивших выход из пещеры. По спасению детей была организована масштабная операция, в результате все они были успешно эвакуированы. 

Свою помощь предложил и Маск, который привез  в Таиланд мини-субмарину из частей Falcon 9. Ансворт, в свою очередь, заявил, что предприниматель предпринял пиар-ход. Бизнесмен в ответ на это написал в своем Twitter, что не видел дайвера на месте спасения детей, и назвал его «педофилом». Позже он удалил свой пост и извинился перед дайвером. В суде основатель Tesla утверждал, что в ЮАР, где он вырос, выражение pedo guy используется для обозначения «жуткого старика». В итоге суд встал на сторону Маска.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Илон Маск, Tesla, клевета
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