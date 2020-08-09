Критик Tesla обвинил Маска в клевете и подал на него в суд

По утверждению истца Рандипа Хоти, Маск заявил, что тот едва не убил сотрудника Tesla. Слова предпринимателя стали поводом для травли Хоти в соцсетях: пользователи Twitter стали называть его убийцей и террористом

Илон Маск (Фото: Susan Walsh / AP)

Аспирант Мичиганского университета Рандип Хоти подал в Верховный суд округа Аламеда в Калифорнии иск против основателя SpaceX и гендиректора Tesla Илона Маска, обвинив его в клевете, сообщает Bloomberg.

Хоти известен в интернете своей критикой в адрес Tesla, свои претензии к компании он публикует в Twitter-аккаунте «@skabooshka». По словам Хоти, Маск заявил, что тот едва не убил сотрудника компании. После этого пользователи соцсети стали обвинять его во лжи, называть «убийцей, террористом и сумасшедшим маньяком».

Поводом для обвинений Маска стали два инцидента, которые сам Хоти считает безобидными. В первом из них в феврале 2019 года у Хоти произошел конфликт с охранником в центре продаж Tesla в городе Фремонт (штат Калифорния).

Второй произошел в апреле того же года, когда Хоти обнародовал фото машины Tesla, которая на тот момент проходила тестирование. Хоти, сам будучи за рулем, проследил за автомобилем, осмотрел его, сфотографировал и разместил фотографии в Twitter, говорится в иске, выдержку из которого приводит Courthousenews. В документе отмечается, что из-за его действий безопасности пассажиров Tesla ничего не угрожало.

Несколько дней спустя Tesla решила добиться в суде запретительного приказа против Хоти. Компания сочла, что тот нарушил границы, преследовал и подвергал опасности сотрудников Tesla. В первом случае он ударил охранника своей машиной, а во втором — опасно свернул в сторону автомобиля, который проходил тестирование, заявили в Tesla. Дело против Хоти было прекращено, так как компания отказалась предоставить видеозаписи инцидентов.