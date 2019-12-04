Маск объяснил в суде слова в адрес дайвера по делу о клевете

Маск объяснил в суде слова в адрес дайвера по делу о клевете

В 2018 году основатель Tesla назвал «педофилом» британского дайвера, спасшего детей из пещеры в Таиланде. По словам Илона Маска, выражение pedo guy, которое он использовал, означает «жуткий старик»

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск предстал перед судом Лос-Анджелеса по делу об оскорблении британского дайвера Вернона Ансуорта, спасавшего застрявших в пещере Таиланда детей в июне 2018 года. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Во время заседания Маск отверг обвинения, отметив, что не имел в виду в буквальном смысле то, что написал в адрес Ансуорта в Twitter. По его словам, он лишь отметил, что Ансуорт был «психом». Газета пишет, что, по словам Маска, в ЮАР, где он вырос, выражение pedo guy используется для обозначения «жуткого старика».

Маск также согласился с уточнением суда о том, что публикуя твиты, он не обладал достоверной информацией по поводу Ансуорта. Бизнесмен отметил, что комментарий дайвера CNN в отношении его мини-субмарин, сконструированных для спасения детей, был «неправильным и оскорбительным».

В июле прошлого года Ансуорт заявил, что Маск использовал ситуацию, произошедшую с детьми в Таиланде, для пиара, и он может «засунуть свою подводную лодку куда подальше». В ответ на критику американский бизнесмен написал в Twitter, что не видел дайвера на месте операции, с которой, по его словам, прекрасно справились тайские военные. Он потребовал от Ансуорта показать видео, где тот участвует в спасении детей, а потом добавил: «Знаешь что, не утруждайся показом видео. Мы заставим одну из мини-субмарин пройти весь путь в пещере № 5 без проблем. Извини, педофил, ты сам попросил об этом».