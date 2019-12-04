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Маск объяснил в суде слова в адрес дайвера по делу о клевете
В 2018 году основатель Tesla назвал «педофилом» британского дайвера, спасшего детей из пещеры в Таиланде. По словам Илона Маска, выражение pedo guy, которое он использовал, означает «жуткий старик»

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск предстал перед судом Лос-Анджелеса по делу об оскорблении британского дайвера Вернона Ансуорта, спасавшего застрявших в пещере Таиланда детей в июне 2018 года. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Во время заседания Маск отверг обвинения, отметив, что не имел в виду в буквальном смысле то, что написал в адрес Ансуорта в Twitter. По его словам, он лишь отметил, что Ансуорт был «психом». Газета пишет, что, по словам Маска, в ЮАР, где он вырос, выражение pedo guy используется для обозначения «жуткого старика».

Маск также согласился с уточнением суда о том, что публикуя твиты, он не обладал достоверной информацией по поводу Ансуорта. Бизнесмен отметил, что комментарий дайвера CNN в отношении его мини-субмарин, сконструированных для спасения детей, был «неправильным и оскорбительным».

В июле прошлого года Ансуорт заявил, что Маск использовал ситуацию, произошедшую с детьми в Таиланде, для пиара, и он может «засунуть свою подводную лодку куда подальше». В ответ на критику американский бизнесмен написал в Twitter, что не видел дайвера на месте операции, с которой, по его словам, прекрасно справились тайские военные. Он потребовал от Ансуорта показать видео, где тот участвует в спасении детей, а потом добавил: «Знаешь что, не утруждайся показом видео. Мы заставим одну из мини-субмарин пройти весь путь в пещере № 5 без проблем. Извини, педофил, ты сам попросил об этом».

Общество
Илона Маска вызвали в суд по делу о клевете на спасшего детей в Таиланде

Через несколько дней Маск удалил твиты и извинился пред Ансуортом, отметив, что был разгневан, когда писал сообщения. Несмотря на это дайвер подал на него в суд, потребовав компенсацию в $75 тыс. за клевету. Адвокаты Маска предлагали урегулировать конфликт вне суда, но Ансуорт отказался. Слушание было назначено на 22 октября. Тогда суд, как писала Los Angeles Times, отклонил ходатайство защиты, требовавшей закрыть дело.

Подростковая футбольная команда застряла в тайском заповеднике «Понг Пха» во время экскурсии из-за проливных дождей, затопивших выход из пещеры. По спасению детей была организована масштабная операция с привлечением иностранных специалистов. Инженеры Маска тогда сконструировали небольшую подлодку из частей ракеты-носителя Falcon 9, однако ее так и не использовали. 10 июля спасатели эвакуировали всех 12 участников футбольной команды и их тренера.

Теги: Илон Маск, клевета, Таиланд
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Маск назвал спасавшего детей из пещеры в Таиланде дайвера «педофилом»
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