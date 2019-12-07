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Маск выиграл суд по делу о клевете в адрес дайвера
Присяжные постановили, что оскорбительный твит основателя Tesla («pedo guy» — «педофил») в адрес дайвера Вернона Ансуорта не может считаться клеветой. «Моя вера в человечество восстановлена», — прокомментировал Маск решение суда
Илон Маск (Фото: Hannibal Hanschke / Reuters)

Суд Лос-Анджелеса встал на сторону основателя Tesla и SpaceX Илона Маска в споре по делу о клевете в адрес британского дайвера Вернона Ансуорта, спасавшего застрявших в пещере Таиланда детей в июне 2018 года. Об этом сообщают Reuters и Bloomberg.

Как отмечают агентства, присяжные — пять женщин и трое мужчин — в течение менее чем двух часов постановили, что иск, поданный из-за твита Маска, в котором он называет Ансуорта «pedo guy» (дословно можно перевести как «педофил»), является необоснованным, а поведение предпринимателя нельзя считать клеветой. В результате миллиардер не обязан выплачивать дайверу какую-либо компенсацию.

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Reuters пишет, что в ходе процесса адвокат Ансуорта назвал Маска «миллиардером-хулиганом», который сбросил на дайвера «ядерную бомбу» и мог на «годы» испортить Ансуорту карьерные перспективы. Защитник основателя Tesla утверждал, что оскорбление было высказано в ходе спора в Twitter и не могло восприниматься всерьез.

«Моя вера в человечество восстановлена», — прокомментировал Маск решение суда.

В 2018 году подростковая футбольная команда застряла в тайском заповеднике «Понг Пха» во время экскурсии из-за проливных дождей, затопивших выход из пещеры. По спасению детей была организована масштабная операция с привлечением иностранных специалистов, в результате все они были успешно эвакуированы.

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Инженеры Маска тогда сконструировали небольшую подлодку из частей ракеты-носителя Falcon 9, однако ее так и не использовали. В итоге Ансуорт обвинил американского бизнесмена в попытке использовать ситуацию для пиара, после чего Маск написал оскорбительный твит (позднее сообщение было удалено, а предприниматель извинился).

Тем не менее, дайвер подал на Маска в суд, потребовав компенсацию в $75 тыс. за клевету. В суде основатель Tesla утверждал, что в ЮАР, где он вырос, выражение pedo guy используется для обозначения «жуткого старика».

Автор: Артём Губенко
Теги: Илон Маск, суд, клевета
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Маск назвал спасавшего детей из пещеры в Таиланде дайвера «педофилом»
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Илон Маск извинился перед британским дайвером за слова о педофиле
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