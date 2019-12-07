Маск выиграл суд по делу о клевете в адрес дайвера

Маск выиграл суд по делу о клевете в адрес дайвера

Присяжные постановили, что оскорбительный твит основателя Tesla («pedo guy» — «педофил») в адрес дайвера Вернона Ансуорта не может считаться клеветой. «Моя вера в человечество восстановлена», — прокомментировал Маск решение суда

Илон Маск (Фото: Hannibal Hanschke / Reuters)

Суд Лос-Анджелеса встал на сторону основателя Tesla и SpaceX Илона Маска в споре по делу о клевете в адрес британского дайвера Вернона Ансуорта, спасавшего застрявших в пещере Таиланда детей в июне 2018 года. Об этом сообщают Reuters и Bloomberg.

Как отмечают агентства, присяжные — пять женщин и трое мужчин — в течение менее чем двух часов постановили, что иск, поданный из-за твита Маска, в котором он называет Ансуорта «pedo guy» (дословно можно перевести как «педофил»), является необоснованным, а поведение предпринимателя нельзя считать клеветой. В результате миллиардер не обязан выплачивать дайверу какую-либо компенсацию.

Reuters пишет, что в ходе процесса адвокат Ансуорта назвал Маска «миллиардером-хулиганом», который сбросил на дайвера «ядерную бомбу» и мог на «годы» испортить Ансуорту карьерные перспективы. Защитник основателя Tesla утверждал, что оскорбление было высказано в ходе спора в Twitter и не могло восприниматься всерьез.

«Моя вера в человечество восстановлена», — прокомментировал Маск решение суда.