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Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
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Илона Маска вызвали в суд по делу о клевете на спасшего детей в Таиланде
Он назвал британского дайвера, который участвовал в операции по спасению застрявшей в пещере группы подростков, «педофилом», однако позже удалил свое сообщение и извинился. Дайвер требует от Маска $75 тыс. компенсации
Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Основатель частной американской космической компании SpaceX и производителя электрокаров Tesla Motors Илон Маск не отклонил иск британского дайвера Вернона Ансворта, которого он оскорбил в Twitter прошлым летом, когда тот участвовал в операции по спасению детей из затопленной пещеры в Таиланде. Об этом сообщает Би-би-си.

Заседание окружного суда Лос-Анджелеса назначено на 22 октября. Ансворт обвинил предпринимателя в клевете и потребовал $75 тыс. компенсации. Юристы Маска предлагали истцу урегулировать конфликт вне суда, но Ансворт отказался. Журнал Forbes опубликовал текст самого иска.

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Спасение детей в Таиланде. Фоторепортаж

В конце июня прошлого года в пещере Тхам Луанг Нанг Нон в Таиланде из-за проливных дождей оказались заблокирована юношеская футбольная команда и ее тренер. В группе было 12 подростков в возрасте от 11 до 17 лет. Обнаружить пропавших людей спасателям удалось только 2 июля, спасательная операция продолжалась несколько дней и завершилась только 10 июля. В операции принимали участие водолазы Королевских вооруженных сил Таиланда и специалисты из других стран.

Свою помощь в спасении людей предложил Илон Маск. Он лично привез в Таиланд мини-субмарину из частей Falcon 9. Ансворт, в свою очередь, указал, что Маск предпринял пиар-ход. Бизнесмен в ответ на это написал в своем Twitter, что не видел дайвера на месте спасения детей, и назвал его «педофилом». Впоследствии он удалил свой пост и извинился перед дайвером.

Автор: Анна Трунина
Теги: Илон Маск, Twitter, Таиланд, дайвер, иск в суд
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