Москвичей предупредили о шторме в метро, на улицах и по ТВ

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В конце мая 2017 года на Москву и Подмосковье обрушились мощные грозы с ливнями, местами порывы ветра достигали 22 м/с. В городе были сорваны рекламные листы и повалены деревья, жертвами стали 18 человек. Тогда москвичи критиковали МЧС за отсутствие предупреждений о надвигающемся урагане. Министерство тогда заявило, что получило прогноз от Гидромета уже в день урагана, но по классификации ведомства он не подпадал под категорию чрезвычайной ситуации. В ноябре того же года московское МЧС сообщило, что изменило регламент работы по предупреждению в случае чрезвычайных ситуаций.