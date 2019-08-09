Общество , 09 авг, 00:31
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Москвичей предупредили о шторме в метро, на улицах и по ТВ
В четверг москвичей проинформировали о надвигающейся непогоде. По прогнозам синоптиков, порывы ветра могут достигать 25 м/с. Два года назад МЧС критиковали за отсутствие оповещений об урагане
- МЧС, ссылаясь на Росгидромет, предупредил, что на территории столицы ожидается ливень и шквалистый ветер со скоростью 20-25 м/с.
- Гидрометцентр объявил на территории Москвы и области предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности.
- Синоптики еще в среду сообщили о возможном погодном коллапсе. За последние два рабочих дня на столицу может выпасть до половины месячной нормы осадков, заявили в московском метеобюро.
- Спасатели порекомендовали не парковать автомобили у деревьев и шатких конструкций и по возможности переждать непогоду в помещении. Некоторые жители города получили СМС-уведомления.
- Соблюдать осторожность призвал и мэр Москвы Сергей Собянин. Его сообщение транслировали и на экранах, установленных в новых вагонах метро.
- Вещание федеральных каналов вечером в четверг прервали, чтобы показать предупреждение об МЧС. Как сообщали зрители в соцсетях, после проигрывания ролика трансляция каналов некоторое время не возобновлялась.
- В столице закрыты парки и другие территории, которыми управляет департамент культуры. Это, среди прочего, «Эрмитаж», «Музеон» и парк Горького.
- В соцсетях пользователи опубликовали видео, на котором видна проезжающая по городу пожарная машина. На ней были установлены громкоговорители, по которым транслировалось предупреждение о непогоде.