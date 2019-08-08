Вещание основных телеканалов в Москве прервали сообщением МЧС об урагане

Эфир прервала заставка, в которой жителей столичного региона предупредили о сильном ветре в ближайшую ночь. По данным МЧС, в Москве ожидается сильный дождь и шторм с ветром до 25 м/с

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Вещание первого мультиплекса — пакета общероссийских обязательных общедоступных телеканалов («Первый канал», «Россия-1», «Матч-ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Культура», «Россия-24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр») — прервали на некоторое время из-за предупреждения МЧС об усилении ветра. Изначально внимание на это обратили пользователи соцсетей.

Вместо эфира на всех федеральных телеканалах появился синий экран, на который вывели следующий текст: «Ожидается сильный ветер. Укройтесь в капитальном здании. Не укрывайтесь и не паркуйтесь под деревьями и шаткими конструкциями. Будьте внимательны и осторожны. Телефон спасателей 01, 101». Сообщение также начитывал женский закадровый голос. После этого телеканалы перестали работать, сообщение МЧС пропало, вместо картинки висел черный экран, а спустя некоторое время вещание возобновилось.

Фото: РБК

С этим столкнулись все жители Москвы, а также, как сообщают собеседники РБК, в подмосковных Коломне, Орехово-Зуево и в Тверской области.

В пресс-службе ВГТРК РБК перенаправили запрос к провайдерам и Минкомсвязи, «которое отвечает за трансляцию». РБК направил запрос в пресс-службы МТС, «Матч-ТВ», ТВЦ и «Акадо».