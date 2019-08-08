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Общество ,  
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Вещание основных телеканалов в Москве прервали сообщением МЧС об урагане
Эфир прервала заставка, в которой жителей столичного региона предупредили о сильном ветре в ближайшую ночь. По данным МЧС, в Москве ожидается сильный дождь и шторм с ветром до 25 м/с
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Вещание первого мультиплекса — пакета общероссийских обязательных общедоступных телеканалов («Первый канал», «Россия-1», «Матч-ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Культура», «Россия-24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр») — прервали на некоторое время из-за предупреждения МЧС об усилении ветра. Изначально внимание на это обратили пользователи соцсетей.

Вместо эфира на всех федеральных телеканалах появился синий экран, на который вывели следующий текст: «Ожидается сильный ветер. Укройтесь в капитальном здании. Не укрывайтесь и не паркуйтесь под деревьями и шаткими конструкциями. Будьте внимательны и осторожны. Телефон спасателей 01, 101». Сообщение также начитывал женский закадровый голос. После этого телеканалы перестали работать, сообщение МЧС пропало, вместо картинки висел черный экран, а спустя некоторое время вещание возобновилось.

Фото: РБК

С этим столкнулись все жители Москвы, а также, как сообщают собеседники РБК, в подмосковных Коломне, Орехово-Зуево и в Тверской области.

В пресс-службе ВГТРК РБК перенаправили запрос к провайдерам и Минкомсвязи, «которое отвечает за трансляцию». РБК направил запрос в пресс-службы МТС, «Матч-ТВ», ТВЦ и «Акадо».

На экранах московского метрополитена, где в том числе транслируется вещание телеканала «Москва 24», вывели сообщение мэра Москвы Сергея Собянина: «До вечера пятницы чрезвычайно серьезное штормовое предупреждение».

Фото: РБК

«Сегодня вечером в Москве ожидается шквалистый ветер до 25 м в секунду. Оповещение было организовано таким образом, чтобы, видимо, охватить, наибольшую аудиторию, чтобы максимальное число людей было оповещено о возможных опасных явлениях», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Общество
МЧС предупредило москвичей о надвигающемся ночью шторме

Погода в Москве начнет ухудшаться с 21:00 мск четверга, 8 августа, штормовой прогноз сохранится до вечера пятницы, 9 августа. Согласно 12-балльной шкале Бофорта, ветер силой в 25 м/с является сильным штормом и может приводить к разрушениям строений и вырыванию деревьев с корнями из земли. Специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова отметила, что за сутки в Москве может выпасть 50% месячной нормы осадков.

Авторы: Анна Трунина, Любовь Порываева
Теги: Москва, МЧС, штормовое предупреждение
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МЧС предупредило москвичей о надвигающемся ночью шторме
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