В Москве закрыли парки из-за приближающегося шторма

Вечером в четверг, 8 августа, в Москве закрыли парки и зоны отдыха, которые управляются столичным департаментом культуры. Мероприятия на этих территориях отменены, пишет ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы «Мосгорпарка».

«В связи со штормовым предупреждением, поступившим от МЧС, территории <...> закрыты для посещения», — сказал он. Как указано на сайте «Мосгорпарка», столичной мэрии в том числе подведомственны парк Горького, «Зарядье», Московский зоопарк, «Сокольники», «Музеон» и «Эрмитаж».

Пресс-секретарь сети кофеен «Шоколадница» Валерия Сливка рассказала РБК, что сеть получила предупреждение о сложных погодных условиях от властей Москвы. «В целом летние веранды работают в штатном режиме. Естественно, мы предупредили официантов убрать со столов предметы, которые могут улететь от ветра — салфетки и так далее. Если поднимется сильный ветер, то мы закроем зонтики и предложим гостям переместиться в помещение», — уточнила она.

Днем 8 августа МЧС предупредило россиян о надвигающемся ночью шторме. Ветер, предупреждали в экстренной службе, усилится до 20–25 м/с, а за сутки с вечера четверга в Москве может выпасть 50% месячной нормы осадков.