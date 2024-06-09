Рост распространения каких инфекций выявили в России. Инфографика

В 2023 году в России заболеваемость инфекциями в целом снизилась, но выросла по отдельным вирусам — кори, ветряной оспе, паротиту, коклюшу и другим. Какова динамика и с чем она связана — в материале РБК

Общее снижение числа инфекционных заболеваний

В 2023 году число инфекционных и паразитарных заболеваний снизилось на 30% по сравнению с прошлым годом — всего было выявлено 39,8 млн случаев заражения против 57 млн годом ранее. Об этом говорится в ежегодном докладе Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), который изучил РБК.

Несмотря на общее снижение заболеваемости, по нескольким болезням случаи заражений, наоборот, увеличились. Так по сравнению со среднемноголетними показателями заболеваемости (СМП) увеличилась заболеваемость коклюшем — в 7,6 раз, корью — в 7 раз, гемофильной инфекцией — в 2,8 раза, туляремией — в 2,4 раза, вирусной внебольничной пневмонией — в 5,6 раза, норовирусной инфекцией — в 2 раза, энтеровирусными инфекциями — в 1,5 раза, впервые выявленным бруцеллезом — в 1,5 раза.

Ущерб от инфекций Экономический ущерб от 34 инфекционных болезней составил около 1 трлн. руб, подсчитал Роспотребнадзор. Больше всего из этих средств (98,91%) было потрачено на лечение десяти заболеваний: ОРВИ (острые инфекции верхних дыхательных путей множественной и неуточненной локализации), COVID-19, ветряная оспа, острые кишечные инфекции, грипп, ротавирусная инфекция, укусы животными, инфекционный мононуклеоз, коклюш. На борьбу с тремя хроническими инфекционными болезнями (туберкулез, ВИЧ, гепатиты), по оценкам Роспотребнадзора, потратили еще 200,9 млрд руб.

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович в разговоре с РБК связала рост числа некоторых инфекционных заболеваний с притоком мигрантов, которые не имели возможности вакцинироваться. Еще одна причина — сниженный иммунитет после пандемии COVID-19. По ее мнению, в ближайший год ситуация с распространением инфекций улучшаться не будет. Заболевание можно вылечить, но дальнейшее распространение не будет остановлено без формирования устойчивого коллективного иммунитета, отметила эксперт. Для этого, по ее словам, необходимо увеличивать охват вакцинацией, активизировать борьбу с «антипрививочниками», а также пересмотреть национальный календарь профилактических прививок, чтобы не только включить в него новые заболевания, но и изменить возрастные параметры для ревакцинации.

Рост заболеваемости корью, паротитом и коклюшем

Увеличение случаев заболеваемости корью в докладе Роспотребнадзора объясняется «очередным циклическим подъемом». Всего в 2023 было зарегистрировано 13 083 случаев кори, показатель заболеваемости составил 8,92 на 100 тыс. человек (годом ранее было 1,28). В докладе ведомства говорится о двух летальных случаях — в Дагестане от кори скончались дети в возрасте трех и шести месяцев.

Рост заболеваемости корью начали фиксировать в 2022 году. В прошлом году он, по данным ведомства, поддерживался за счет не привитых и лиц с неизвестным прививочным анамнезом, — они составили 88,8% всех заболевших. Также в 2023 году выявили 285 импортированных случаев кори с территорий других государств. Среди заболевших были и те, кто прививался, но таких было немного — Роспотребнадзор выявил 4,4% однократно и 6,8% двукратно привитых против кори. По мнению специалистов службы, это свидетельствует об эффективности вакцинопрофилактики.

В целях укрепления коллективного иммунитета к кори в 2023 году проводилась как плановая, так и подчищающая иммунизация. В ходе последней было привито 1,42 млн. человек, в том числе более 682 тыс. мигрантов.

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн связывал рост заболеваемости корью с ошибками в вакцинации и пробелами в иммунизации детей.

В октябре 2023 года РБК сообщал о нехватки тройной вакцины от кори, краснухи и паротита в московских клиниках. Об аналогичной проблеме регионы сообщали также в феврале этого года.

Заболеваемость паротитом на фоне проблем с вакциной также увеличилась, как в сравнении с прошлым годом (в 2,4 раза), так и относительно СМП заболеваемости — в 1,9 раз. Всего в 2023 году зарегистрировали 1375 случаев эпидемического паротита, 53,9% из которых — у детей в возрасте до 17 лет. За год выросло и число регионов, где фиксировали случаи заболевания — с 22 до 40.

Роспотребнадзор зафиксировал снижение уровня ревакцинации детей в возрасте шести лет от кори и паротита. В случае с паротитом рекомендуемый уровень охвата ревакцинацией (95%) достигли только 10 регионов.

Еще одно заболевание, показатели заболеваемостью которым в прошлом году выросли в несколько раз, — коклюш. Всего в 2023 году зарегистрировали 52 783 случая, показатель заболеваемости составил 35,98 на 100 тыс. человек, что в 16,4 раз выше уровня 2022 года, и в 7,6 раз выше СМП.

Такой рост Роспотребнадзор связал с накоплением «не иммунной прослойки населения», а также увеличением эффективности диагностики — более широко применялся молекулярный метод диагностики (ПЦР), что позволило выявить в том числе легкие и средние формы заболевания, которые, как указывает ведомство, раньше практически не выявлялись.

Традиционно больше других групп населения болели дети до 14 лет: в 2023 году на эту категорию пришлось 82,6% выявленных случаев инфекции, еще 10,4% выявили у подростков от 15 до 17 лет, а 7% — у взрослых.

В 2023 году также значительно увеличился показатель заболеваемости среди детей до года — в 13,8 раз. Он составил 476,6 на 100 тыс., в 2022 году этот показатель был на уровне 34,5 на 100 тыс., а в 2021 году — 5,1. Именно в этой группе были зарегистрированы все смерти от коклюша — скончались десять младенцев.

Эксперты связывали рост заболеваемости с тем, что коклюшная палочка стала более агрессивной, а плановая вакцинация дала сбой из-за пандемии коронавируса. По данным Роспотребнадзора, вакцинация детей от коклюша в 12 месяцев составила 96,7%, а в 24 месяца — 96,3%, что соответствует показателям прошлых лет.

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович отмечает, что сейчас растет число заболеваний коклюшем у взрослых. При этом взрослым очень редко ставят этот диагноз, так как симптомы могут быть схожи с другими респираторными заболеваниями или инфекциями дыхательных путей. К тому же в России предусмотрена обязательная вакцинация от коклюша только у детей в возрасте одного года, а ревакцинация — в два года. «Этого недостаточно, необходимо предусмотреть бустерную ревакцинацию перед школой и, возможно, подростков. Кроме того, в зависимости от развития процесса, возможно потребуется дополнительная вакцинация взрослых из групп риска», — считает Попович.

Ветрянка начала эпидемический цикл

В прошлом году было выявлено 758 тыс. случаев ветряной оспы (ветрянки). Показатель заболеваемости на 100 тыс. человек все еще ниже СМП, но выше прошлых лет. Причем растет заболеваемость с 2021 года, с 2022 года она выросла на 16%. Роспотребнадзор объясняет это началом «нового многолетнего эпидемического цикла».

Показатели заболеваемости среди детей в сотни раз превышают уровни заболеваемости взрослых, отметило ведомство. Из всего количества заболевших 95,4% — дети, при этом большинство случаев заболевания (65,4%) у детей в возрасте от 1 года до 6 лет.

Вместе с тем взрослые также стали больше болеть ветряной оспой. В 2023 году по сравнению с прошлым среди взрослых заболеваемость возросла на 22%, а среди детей — на 17%.

Всего в 2023 году от ветряной оспы были привиты 208,2 тыс. человек. Это не сильно отличается от показателей 2022 и 2021 года, когда были привиты 209,2 тыс. и 199,9 тыс, человек.

В то же время в подавляющем большинстве регионов страны объемы иммунизации детей дошкольного возраста остаются крайне низкими — ежегодно прививают всего 1–2% подлежащего прививкам детского населения, обращает внимание Роспотребнадзор. В четырех регионах привито менее 10 человек (Дагестан, Чувашия, Костромская и Псковская области), еще в шести регионах в 2023 году иммунизация против ветряной оспы не проводилась совсем (в Адыгее, Калмыкии, Мордовии, Северной Осетии, Карачаево-Черкесскии и Еврейской автономная области).

С учетом очередного циклического подъема, а также накопления в 2020– 2021 годах неиммунных к вирусу лиц, Роспотребнадзор прогнозирует дальнейший рост заболеваемости ветряной оспы в ближайшие годы и возвращение показателей, которые фиксировали до пандемии COVID-19.

Стало меньше случаев COVID и ОРВИ, но больше гриппа

Число переболевших коронавирусной инфекцией снизилось не только по сравнению с прошлым годом, но относительно первого пандемийного 2020 года. Всего в 2023 году выявили 2,1 млн случая COVID-19, что на 82,9%, ниже прошлого года (12,1 млн). Заболеваемость детей до 17 лет также снизилась в 7 раз за год.

Большинство болевших перенесли ковид в легкой или средней форме тяжести, на тяжелую форму течения болезни пришлось только 0,9% случаев.

В Роспотребнадзоре считают, что в России в целом сформировался уровень коллективного иммунитета к вирусу SARSCoV-2, способный обеспечить защиту большинства инфицированных от тяжелого течения заболевания.

Заболеваемость ОРВИ также снизилась по сравнению с 2022 и 2021 годами. Всего в 2023 году зафиксировали 34,7 млн случаев заболевания на 100 тыс. чел (это на 18,6% ниже показателя 2022 года, хотя все еще выше СМП).

В 2023 году был зарегистрирован значительный рост заболеваемости гриппом — 166,94 на 100 тыс. населения, что в 2,7 раза выше показателя прошлого года и 4,3 раза выше СМП.