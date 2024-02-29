В регионах России зафиксировали нехватку вакцины от кори
В ряде регионов России зафиксировали нехватку вакцины от кори, пишут «Известия». После прекращения поставок американской фармкомпании MSD для вакцинации используется отечественный аналог — препарат «Вактривир», однако объем производства не покрывает дефицит. О такой же проблеме в московских клиниках РБК писал в октябре 2023 года.
По данным газеты, дефицит вакцины от кори возник в Санкт-Петербурге, Белгородской, Ивановской, Томской, Курской областях, в соцсетях и местных СМИ жаловались на это в Карелии, Башкирии, Ставропольском и Хабаровском краях, Оренбургской, Ростовской, Пензенской и Омской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе. Жители Красноярского края также говорили о нехватке «Вактривира», однако в региональном минздраве сообщили о распределении в начале февраля 7,9 тыс. доз во все медицинские организации. Там ожидают поступление следующей партии вакцины в конце марта, пишут «Известия». В Челябинской области изданию сообщили о готовности вакцинировать только контактных жителей в очагах инфекции по эпидпоказаниям и в ожидании поставки препарата в регион в марте.
В компании «Нацимбио», которая является единственным поставщиком вакцины от кори для Национального календаря прививок, рассказали газете о планах поставить в регионы более 100 тыс. доз препаратов против кори-краснухи-паротита и кори-паротита в последние дни февраля. В холдинге отметили, что последняя поставка 195 тыс. доз комбинированных вакцин для профилактики кори, краснухи и паротита была в январе, в начале марта в гражданский оборот поступит следующая партия препарата «Вактривир» в объеме 161 тыс. доз.
Корь — острое инфекционное заболевание, сопровождается общей интоксикацией, воспалениями слизистых глаз, носоглотки, верхних дыхательных путей, сыпью. Вирус распространяется через чихание и кашель. Если человек не болел корью или не был привит от этой инфекции, то после контакта с больным заражение происходит практически в 100% случаев.
По словам заместителя главного врача московской клиники «Ниармедик» Регины Григорьевой, дефицит медицинских изделий для Национального календаря профилактических прививок зафиксирован еще с лета 2023 года. Она отметила, что объем производства «Вактривира» не может быстро устранить дефицит после прекращения поставок американской фармкомпании MSD. К причинам истощения запасов отечественной вакцины от кори Григорьева также отнесла вспышку заболеваемости, «подчищающую иммунизацию» и рост спроса из-за увеличения случаев заражения.
Президент России Владимир Путин в декабре в ходе прямой линии называл проблему нехватки вакцин от кори «техническим сбоем». «Такой технический сбой на самом деле, он вызывает сожаление. Это связано, как ни странно, с яйцом, потому что сырьем для производства вакцины против кори является куриное яйцо. Нужно, чтобы оно было в достаточном количестве и нужного для производства медицинских препаратов качества», — говорил он. Президент также связал рост заболеваемости с людьми, переехавшими в Россию из стран с низким уровнем иммунизации.
В конце года Минздрав обещал направить в регионы более 367 тыс. доз вакцины от кори, краснухи и паротита. Поставка была запланирована на 19 января.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в декабре заявляла, что за 2023 год в России зафиксировали более 10 тыс. случаев заражения корью. Месяцем ранее в ведомстве называли контролируемой ситуацию с заболеваемостью.
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