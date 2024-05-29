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Общество ,  
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Почти все опрошенные родители в России поддержали вакцинацию детей

Родители заявили о необходимости расширения национального календаря прививок
Большинство родителей поддерживают вакцинацию детей, показал опрос ВЦИОМ. При этом в календарь бесплатных прививок входят не все беспокоящие родителей заболевания
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Абсолютное большинство родителей поддерживают вакцинацию детей в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок (НКПП), показало исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенное в партнерстве с Общероссийской общественной организацией поддержки материнства и детства «Совет матерей». В целом за вакцинацию детей выступают 97% опрошенных родителей, из них 92% считают, что профилактические прививки защищают здоровье детей от опасных инфекций и их осложнений, говорится в опросе, представленном журналистам 29 июня.

Однозначно против вакцинации высказались 2% опрошенных родителей. Директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин, представляя данные опроса в ходе круглого стола «Здоровые дети — счастливая семья», отметил, что в случае опроса россиян о необходимости вакцинопрофилактики не только детей, но и взрослых процент выступающих против прививок существенно выше.

При этом больше половины опрошенных родителей выразили желание прививать своих детей от большего числа инфекций, чем это предусмотрено НКПП: 51% опрошенных уже вакцинировали детей дополнительно или задумываются о том, чтобы это сделать.

Всего были опрошены 1665 человек. По данным ВЦИОМ, погрешность результатов составила 2,5%.

Национальный календарь профилактических прививок (НКПП) — это перечень необходимых прививок с учетом возраста для каждого ребенка и взрослого. Они проводятся в поликлиниках бесплатно.

Опрос также показал, что родители хотели бы дополнить национальный календарь бесплатных прививок и включить в него вакцину от менингококковой инфекции (менингит). За включение в календарь прививок вакцины от менингококка высказались 65% опрошенных, еще 58% считают, что бесплатной необходимо сделать прививку от клещевого энцефалита, а 48% — от вируса папилломы человека (ВПЧ).

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Фото:Francis R. Malasig / EPA / ТАСС

Среди наиболее опасных инфекций для жизни и здоровья ребенка родители чаще всего упоминают менингококк — 56%, полиомиелит — 54% и столбняк — 50%. Вакцинация от полиомиелита и столбняка уже входит в календарь прививок.

Свой уровень знаний в вопросах детской вакцинопрофилактики родители оценивают как достаточно высокий: каждый пятый разбирается в этой теме хорошо, а почти две трети обладают общими представлениями. Опрос также показал, что женщины лучше мужчин разбираются в вопросах вакцинации.

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