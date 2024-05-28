Россия вошла в тройку по заболеваемости корью в Европе

Лидируют по количеству заболевших Казахстан и Азербайджан, сообщила Всемирная организация здравоохранения. ВОЗ связывает ситуацию с корью со снижением количества привитых детей

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Россия заняла третье место в Европейском регионе по количеству выявленных случаев заболевания корью с апреля 2023 года по март 2024 года. Это следует из данных Всемирной организации здравоохранения.

Европейский регион ВОЗ включает 53 страны. Его территория простирается от Гренландии до России. Европейское региональное бюро (ЕРБ ВОЗ) является одним из шести бюро организации, расположенных в различных частях мира.

Согласно информации ВОЗ, за 12 месяцев в стране было зафиксировано 18 977 случаев заболевания корью. При этом больше всего выявили в феврале 2024 года — 2626 заболевших. Второе место занял Азербайджан, где за год выявили 28 855 случаев, а первое — Казахстан с 36 292 случаями.

Меньше всего заболевших в Армении и Австрии, там выявили 697 и 456 случаев заболеваний соответственно.

Почти половина зарегистрированных случаев в Европе в 2023 году произошла среди детей в возрасте до пяти лет, что отражает рост числа детей, пропустивших плановые прививки против кори и других болезней, предупреждаемых с помощью вакцин, указано в заявлении ВОЗ.

«Рост заболеваемости корью является явным признаком снижения охвата иммунизацией. Поскольку число случаев кори продолжает расти, нам необходимы срочные действия правительств как по укреплению систем здравоохранения, так и по осуществлению эффективных мер общественного здравоохранения для обеспечения защиты всех детей от этого опасного, но предотвратимого заболевания», — заявила Реджина Де Доминичис, региональный директор ЮНИСЕФ по Европе и Центральной Азии.



Среди детей в возрасте до пяти лет, заразившихся корью в 2023 году, более трех четвертей не получили никаких доз прививки от кори. Около 99% этих детей не получили две дозы коревой вакцины, которая обеспечивает необходимую защиту.

В 2023 году в России выявили 12 928 заболевших, в то время как в 2022 году зафиксировали только 102 случая.

В феврале регионы сообщили о проблемах с поставками вакцины от кори. После прекращения поставок американской фармкомпании MSD для вакцинации используется отечественный аналог — препарат «Вактривир», но он не покрывает всю потребность. Проблемы возникали и в 2023 году.

В декабре 2023 года президент Владимир Путин заявил, что всплеск заболеваемости корью в России связан с переехавшими в том числе с территории Украины, где был низкий уровень иммунизации. Путин называл проблему нехватки вакцин от кори «техническим сбоем». «Такой технический сбой на самом деле, он вызывает сожаление. Это связано, как ни странно, с яйцом, потому что сырьем для производства вакцины против кори является куриное яйцо. Нужно, чтобы оно было в достаточном количестве и нужного для производства медицинских препаратов качества», — говорил он.