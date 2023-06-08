Число пострадавших от «Мистера Сидра» увеличилось до 101 человека

Фото: СК России по Самарской области

Общее число пострадавших от алкогольного напитка «Мистер Сидр» выросло до 101 человека, включая беременную женщину и пять несовершеннолетних. Об этом сообщает Минздрав в своем телеграм-канале.

На лечении в медицинских организациях ряда российских регионов находятся:

4 пациента в крайне тяжелом состоянии;

24 пациента в тяжелом состоянии;

18 пациентов в состоянии средней степени тяжести;

22 — легкой степени тяжести.

От употребления «Мистера Сидра» погиб 31 человек.

О первых случаях смерти от отравления напитком сообщил Следственный комитет 5 июня. Сотрудники Роспотребнадзора и Росалкогольрегулирования изъяли 71,4 тыс. л «Мистера Сидра» в 17 регионах: Астраханской, Нижегородской, Курганской, Рязанской, Владимирской, Пензенской, Ульяновской, Волгоградской и Самарской областях, Удмуртии, Крыму, Мордовии, Чувашии, Коми, Марий Эл, Башкирии и Пермском крае.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила изъять из продажи весь напиток этой марки, Росалкогольрегулирование остановило его отгрузку и поставки. Экспертиза нашла в сидре примеси метанола и этилбутирата.

Следственный комитет завел дело о незаконных производстве, хранении, перевозке и сбыте продукции (ч. 3 ст. 238 УК России). В Самарской области был задержан предприниматель Анар Гусейнов, его арестовали на два месяца. Он отказался признавать свою вину. Адвокат бизнесмена Вусал Шейдаев заявил в суде, что поставить алкоголь с примесью метанола мог другой сотрудник компании, которого уже задержали благодаря сотрудничеству со следствием обвиняемого.

Правоохранительные органы задержали менеджеров компании Антона Фролова и Рамиля Асланова, которые занимались реализацией сидра, а также главного бухгалтера Полину Ускову.