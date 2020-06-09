Уровень активности на улицах Москвы вернулся к показателям конца марта

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Уровень городской активности москвичей после снятия ограничений вернулся к показателям уровня конца марта текущего года, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

По состоянию на 8 июня 2020 года активность на улицах столицы достигла 70%. Последний раз до этого на уровне более 70% активность на улицах Москвы была 27 марта — 72%.

С 29 марта из-за пандемии коронавируса столичные власти ввели в городе режим самоизоляции, и уровень активности на лицах города значительно упал.

Для расчетов сервис использовал открытую статистику Apple о количестве передвижений пользователей, а также данные компании Otonomo, которая агрегирует данные об автомобильном трафике в разных городах мира.