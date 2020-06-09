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Пандемия коронавируса ,  
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Уровень активности на улицах Москвы вернулся к показателям конца марта

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Уровень городской активности москвичей после снятия ограничений вернулся к показателям уровня конца марта текущего года, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

По состоянию на 8 июня 2020 года активность на улицах столицы достигла 70%. Последний раз до этого на уровне более 70% активность на улицах Москвы была 27 марта — 72%.

С 29 марта из-за пандемии коронавируса столичные власти ввели в городе режим самоизоляции, и уровень активности на лицах города значительно упал.

Для расчетов сервис использовал открытую статистику Apple о количестве передвижений пользователей, а также данные компании Otonomo, которая агрегирует данные об автомобильном трафике в разных городах мира.

График снятия ограничений в Москве. Главное
Общество
Фото: Александр Земляниченко / AP

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 9 июня в столице отменят большинство ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. В частности, граждане смогут перемещаться по городу без электронных пропусков и свободно выходить на улицу без соблюдения графика прогулок. Помимо этого, столичные власти решили отменить действие режима самоизоляции.

Как сообщил мэр, к открытию также готовятся салоны красоты, спортклубы и рестораны. Следующие этапы отмены ограничений запланированы на 16 и 23 июня.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Москва, коронавирус, самоизоляция, «Яндекс.Карты»
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