Следователи потребовали домашнего ареста для актера Ефремова

Актеру предъявлены обвинения в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека

Михаил Ефремов едет на допрос (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Следователи решили обратиться в суд с просьбой назначить актеру Михаилу Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Таганского суда Москвы. Актеру предъявлены обвинения в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека.

Ефремова ранее доставили на допрос в УВД по Центральному административному округу столицы.

Авария с участием Ефремова произошла накануне в центре Москвы. Автомобиль Ефремова Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу, где столкнулся с фургоном Lada. Водитель фургона тяжело пострадал, его экстренно доставили в больницу. Утром стало известно, что он умер от полученных травм. Ефремов в момент аварии находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.