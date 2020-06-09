Профсоюз медиков попросил генпрокурора разобраться с выплатами в эпидемию

По мнению профсоюза, Минздрав ограничивает число тех медиков, которые должны получать стимулирующие выплаты. Разъяснения ведомства по выплатам в профсоюзе считают противоречащими постановлениям правительства

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Межрегиональный профессиональный союз работников здравоохранения «Действие» направил письмо генеральному прокурору Игорю Краснову, в котором попросил оценить действия чиновников Минздрава из-за проблем с получением обещанных президентом и правительством выплат. Письмо есть у РБК.

Как утверждают в профсоюзе, часть медиков не получают выплаты из-за искусственного сужения тех групп, которые являются адресатами помощи. Выдача помощи оказалась ограничена, в частности, из-за письма замминистра здравоохранения Татьяны Семеновой и письма за подписью министра Михаила Мурашко в адрес органов исполнительной власти в регионах, в которых разъясняется порядок начисления выплат. Из текста этих писем, который профсоюз цитирует в своем обращении, следует, что выплаты положены тем медикам, которые непосредственно лечат больных с лабораторно подтвержденным COVID-19, контактируют с такими больными или работают с лабораторными материалами, зараженными коронавирусом.

Таким образом, заключают в профсоюзе, из круга медиков, которым положены выплаты, исключаются медработники, работающие с лицами из групп повышенного риска заражения коронавирусом. То, что медики, работающие с людьми из групп риска, должны получать такую выплату, как указывают авторы письма, следует из постановления правительства № 415. Очевидно, что практически все медработники стационаров, первичного звена (поликлиник, амбулаторий, ФАПов), организаций скорой медицинской помощи в своей ежедневной работе регулярно оказывают медицинскую помощь данным категориям пациентов. Следовательно, все они имеют право на стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку», — заключают в профсоюзе.

В письме замминистра Татьяны Семеновой, разъясняющем порядок выплат, утверждают в профсоюзе, круг медиков — получателей помощи сужается еще сильнее. Семенова пишет, что право на выплаты имеют «медицинские работники специализированных выездных бригад скорой медицинской помощи и водители». В профсоюзе с этим не согласны: в письме генпрокурору медики указывают, что правительство выделяло средства на выплаты работникам скорой помощи исходя из их общей численности по России. Кроме того, во многих случаях на помощь больным, у которых заподозрили COVID-19, отправляются не специализированные, а обычные бригады скорой. Например, в сельской местности, где из-за нехватки работников нет возможности выделить отдельные бригады специально для зараженных коронавирусом.

Наконец, еще одна претензия профсоюза связана с тем, что Минздрав предлагает выплачивать деньги только тем медикам, которые работают с лабораторно подтвержденными случаями COVID-19. «Большая часть медицинских работников и водителей скорой помощи оказывает помощь таким пациентам еще до момента лабораторного подтверждения диагноза и получает от работодателей отказы в стимулирующих выплатах на этом неправомерном, с нашей точки зрения, основании», — отмечают авторы обращения.