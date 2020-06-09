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Профсоюз медиков попросил генпрокурора разобраться с выплатами в эпидемию

По мнению профсоюза, Минздрав ограничивает число тех медиков, которые должны получать стимулирующие выплаты. Разъяснения ведомства по выплатам в профсоюзе считают противоречащими постановлениям правительства
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Межрегиональный профессиональный союз работников здравоохранения «Действие» направил письмо генеральному прокурору Игорю Краснову, в котором попросил оценить действия чиновников Минздрава из-за проблем с получением обещанных президентом и правительством выплат. Письмо есть у РБК.

Как утверждают в профсоюзе, часть медиков не получают выплаты из-за искусственного сужения тех групп, которые являются адресатами помощи. Выдача помощи оказалась ограничена, в частности, из-за письма замминистра здравоохранения Татьяны Семеновой и письма за подписью министра Михаила Мурашко в адрес органов исполнительной власти в регионах, в которых разъясняется порядок начисления выплат. Из текста этих писем, который профсоюз цитирует в своем обращении, следует, что выплаты положены тем медикам, которые непосредственно лечат больных с лабораторно подтвержденным COVID-19, контактируют с такими больными или работают с лабораторными материалами, зараженными коронавирусом.

Таким образом, заключают в профсоюзе, из круга медиков, которым положены выплаты, исключаются медработники, работающие с лицами из групп повышенного риска заражения коронавирусом. То, что медики, работающие с людьми из групп риска, должны получать такую выплату, как указывают авторы письма, следует из постановления правительства № 415. Очевидно, что практически все медработники стационаров, первичного звена (поликлиник, амбулаторий, ФАПов), организаций скорой медицинской помощи в своей ежедневной работе регулярно оказывают медицинскую помощь данным категориям пациентов. Следовательно, все они имеют право на стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку», — заключают в профсоюзе.

В письме замминистра Татьяны Семеновой, разъясняющем порядок выплат, утверждают в профсоюзе, круг медиков — получателей помощи сужается еще сильнее. Семенова пишет, что право на выплаты имеют «медицинские работники специализированных выездных бригад скорой медицинской помощи и водители». В профсоюзе с этим не согласны: в письме генпрокурору медики указывают, что правительство выделяло средства на выплаты работникам скорой помощи исходя из их общей численности по России. Кроме того, во многих случаях на помощь больным, у которых заподозрили COVID-19, отправляются не специализированные, а обычные бригады скорой. Например, в сельской местности, где из-за нехватки работников нет возможности выделить отдельные бригады специально для зараженных коронавирусом.

Наконец, еще одна претензия профсоюза связана с тем, что Минздрав предлагает выплачивать деньги только тем медикам, которые работают с лабораторно подтвержденными случаями COVID-19. «Большая часть медицинских работников и водителей скорой помощи оказывает помощь таким пациентам еще до момента лабораторного подтверждения диагноза и получает от работодателей отказы в стимулирующих выплатах на этом неправомерном, с нашей точки зрения, основании», — отмечают авторы обращения.

«Фактически, с нашей точки зрения, речь идет о превышении должностных полномочий, а также публичном распространении заведомо ложной информации под видом достоверной», — говорится в письме Краснову.

РБК направил запрос в пресс-службу Генпрокуратуры. В пресс-службе Минздрава РБК сообщили, что не видели письмо, поэтому отказались комментировать его содержание

В начале апреля президент России Владимир Путин распорядился установить дополнительные выплаты медработникам, которые непосредственно участвуют в борьбе с коронавирусом. В частности, для врачей была предусмотрена доплата в размере 80 тыс. руб. в месяц, для среднего медперсонала — 50 тыс. руб., а для младшего — 25 тыс. руб. Также для врачей скорой помощи предусмотрели выплаты в размере 50 тыс. руб., а для фельдшеров, медсестер и водителей экипажей машин — по 25 тыс. руб. Эти выплаты освобождаются от налога на доход физических лиц (НДФЛ) и будут поступать медработникам в течение трех месяцев.

То, как происходит выплата положенных надбавок, вызвало позднее критику президента. 11 мая Путин заявил, что специальные выплаты за апрель получили меньше половины медработников, хотя все средства были отправлены в регионы.

15 мая председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить данные о невыплатах медработникам, занятым в борьбе с коронавирусом. Он отметил, что следователи должны максимально оперативно реагировать на такие случаи и возбуждать уголовные дела при наличии оснований.

Авторы: Георгий Тадтаев, Егор Губернаторов
При участии: Дмитрий Серков
Теги: коронавирус, медики, врачи, Минздрав, Генпрокуратура
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