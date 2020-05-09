В КПРФ сообщили о задержании депутатов Мосгордумы на акции ко Дню Победы

В мероприятии на Пушкинской площади, приуроченном ко Дню Победы, приняли участие депутаты Госдумы и Мосгордумы от КПРФ. Задержаны несколько парламентариев, на них составляют протоколы

Фото: Глава муниципального округа Щукино Андрей Гребенник

В Москве на Пушкинской площади задержали участников акции КПРФ, приуроченной ко Дню Победы. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь фракции Никита Попов. В числе задержанных оказались депутаты Мосгордумы от КПРФ Николай Зубрилин, Павел Тарасов, Виктор Максимов, Олег Шереметьев и еще несколько человек, их число Попов не уточнил.

В мероприятии также участвовал депутат Госдумы Валерий Рашкин, он нес знамя Победы, рассказал РБК Максимов. По его словам, никаких других флагов или опознавательных знаков у них не было, участники были в масках и соблюдали дистанцию.

«К нам подошли сотрудники полиции и без объяснения причин начали задержания», — сообщил он. По словам Максимова, вместе с парламентариями были задержаны их помощники и журналисты. Сейчас они находятся в автозаке, на задержанных оформляют протоколы. В чем именно их обвиняют, пока неизвестно.

«Мы на Пушкинской площади вышли с флагами и гармошкой, стали петь праздничные военные песни», — сообщил РБК глава фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин. По словам парламентария, сначала акция проходила нормально, к участникам подходили полицейские и задавали вопросы, «а потом, видимо, поступила какая-то команда, и начали задерживать».