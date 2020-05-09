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В КПРФ сообщили о задержании депутатов Мосгордумы на акции ко Дню Победы

В мероприятии на Пушкинской площади, приуроченном ко Дню Победы, приняли участие депутаты Госдумы и Мосгордумы от КПРФ. Задержаны несколько парламентариев, на них составляют протоколы
Фото: Глава муниципального округа Щукино Андрей Гребенник
Фото: Глава муниципального округа Щукино Андрей Гребенник

В Москве на Пушкинской площади задержали участников акции КПРФ, приуроченной ко Дню Победы. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь фракции Никита Попов. В числе задержанных оказались депутаты Мосгордумы от КПРФ Николай Зубрилин, Павел Тарасов, Виктор Максимов, Олег Шереметьев и еще несколько человек, их число Попов не уточнил.

В мероприятии также участвовал депутат Госдумы Валерий Рашкин, он нес знамя Победы, рассказал РБК Максимов. По его словам, никаких других флагов или опознавательных знаков у них не было, участники были в масках и соблюдали дистанцию.

Воздушный парад Победы в Москве. Фотогалерея
Фотогалерея 

«К нам подошли сотрудники полиции и без объяснения причин начали задержания», — сообщил он. По словам Максимова, вместе с парламентариями были задержаны их помощники и журналисты. Сейчас они находятся в автозаке, на задержанных оформляют протоколы. В чем именно их обвиняют, пока неизвестно.

«Мы на Пушкинской площади вышли с флагами и гармошкой, стали петь праздничные военные песни», — сообщил РБК глава фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин. По словам парламентария, сначала акция проходила нормально, к участникам подходили полицейские и задавали вопросы, «а потом, видимо, поступила какая-то команда, и начали задерживать».

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, всего задержали 12 человек, их обвинили в нарушении режима самоизоляции и социальной дистанции.

В пресс-службе Мосгордумы и в ГУ МВД по Москве не смогли оперативно предоставить РБК свои комментарии.

Накануне празднования Дня Победы столичное управление полиции напомнило, что в городе сохраняется режим повышенной готовности, и предупредило, что нарушителей ограничительных мер привлекут к ответственности.

Путин пообещал отметить юбилей Победы «широко и достойно»
Политика

Режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции был введен в Москве 5 марта. С тех пор мэр Сергей Собянин подписал несколько указов, которые ужесточили ограничения: так, в городе запретили проводить массовые мероприятия, закрыли школы, непродовольственные магазины и ряд предприятий, кафе и рестораны, а затем ввели для жителей пропускной режим. С 12 мая москвичи должны будут носить в общественных местах маску и перчатки. Ограничительные меры продлены до конца месяца.

В этом году в связи с пандемией президент Владимир Путин перенес парад на Красной площади в честь юбилея Победы и шествие «Бессмертного полка» на более поздний срок, точная дата пока не определена. 9 мая в российских городах прошли авиапарады, также вечером состоятся праздничные салюты. Мэр столицы Сергей Собянин пообещал, что после того, как угроза коронавируса снизится, москвичи смогут отметить День Победы.

Авторы: Майя Бобенко, Любовь Порываева, Наталия Анисимова
Теги: КПРФ, Москва, День Победы
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