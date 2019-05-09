СМИ сообщили о смерти Доренко от естественных причин

Журналист Сергей Доренко умер от естественных причин, а не в результате падения с принадлежавшего ему мотоцикла

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Источник агентства ТАСС в медицинских службах рассказал, что хотя журналист Сергей Доренко вечером 9 мая упал с мотоцикла в районе Николоямской улицы, его смерть наступила от естественных причин. По словам собеседника агентства, прямо за рулем мотоцикла у него остановилось сердце.

Источник агентства «Интерфакс» также сообщил, что гибель Доренко не стала следствием падения с мотоцикла. По его словам, полученные при этом травмы не носили критического характера. Причиной смерти стала остановка сердца вследствие приступа острой сердечной недостаточности.

Телеканал «5» указывает, что уже после падения очевидцы вызвали скорую помощь. Прибывшие врачи более часа пытались реанимировать Доренко, но в результате оказались бессильны.