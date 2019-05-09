СМИ опубликовали видео момента ДТП с Сергеем Доренко

Телеканал «360» опубликовал видео с моментом падения с мотоцикла журналиста Сергея Доренко

Запись, опубликованная «360», сделана с уличной камеры. На ней видно, как мотоциклист едет по крайней правой полосе движения. Внезапно мотоцикл делает резкий вираж налево, пересекает несколько полос, выезжает на полосу встречного движения и падает.

Ни с одним из автомобилей мотоцикл не столкнулся.

По предварительной информации, ехавшему за рулем Сергею Доренко стало плохо с сердцем, что и стало причиной аварии. Позже врачи зафиксировали его смерть.

Журналисту было 59 лет.