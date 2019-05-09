Лужков после гибели Доренко счел журналиста «гением зла»

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков прокомментировал РБК гибель журналиста Сергея Доренко.

«Доренко — это гений зла, которому еще была предоставлена возможность общаться с громадным количеством людей. У него не было принципов, была злоба, которая направлялась в линию, если это оплачивалось, и это не ограничивалось расправой над Примаковым, надо мной», — заявил Лужков и вновь назвал погибшего журналиста «пропитанным злобой» талантом.

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