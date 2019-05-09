Соловьев назвал гибель Доренко «гигантской трагедией»

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал РБК гибель журналиста Сергея Доренко.

«Это гигантская трагедия, потеря. Он молодой мужчина, полный планов и сил», — заявил Соловьев и подчеркнул, что у него с Доренко были разные политические взгляды, сейчас это «роли не играет». «У него было много поклонников. Приношу свои соболезнования семье и близким», — заключил он.

Доренко скончался в Москве вечером 9 мая после падения с мотоцикла на Николоямской улице. При этом, по данным информагентств, смерть наступила от естественных причин — прямо во время поездки у журналиста якобы остановилось сердце, полученные травмы в результате ДТП не были критическими.

Сергею Доренко было 59 лет.